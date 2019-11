“Pep” confirma a Bravo ante Liverpool

Claudio Bravo fue ratificado como titular en Manchester City para el crucial choque de mañana contra el puntero Liverpool por la Premier League.

“Ederson no está capacitado para jugar (por la lesión muscular que sufrió a mitad de semana). No sé cuanto tiempo estará fuera, pero el domingo no puede jugar. Claudio (Bravo) ocupará su lugar. El es un arquero excepcional, ha ganado muchos partidos con Chile. No tengo dudas que lo hará bien”, confirmó el técnico “ciudadano” Josep Guardiola.

El meta seleccionado brasileño no logró recuperarse a tiempo para el viaje a Anfield tras sufrir molestias físicas en el partido contra Atalanta (1-1) por la Champions League, el miércoles pasado, cuando fue reemplazado en el descanso por Bravo y el arquero chileno terminó expulsado a poco del final debido a un discutido foul siendo último hombre.

Liverpool y Manchester City jugarán mañana a partir de las 13,30 horas (de nuestro país).

12ª FECHA

Ayer

Norwich 0 – Watford 2.

Hoy

9,30: Chelsea – Crystal Palace.

12,00: Burnley – West Ham (DT Manuel Pellegrini).

12,00: Newcastle – Bournemouth.

12,00: Southampton – Everton.

12,00: Tottenham – Sheffield.

14,30: Leicester – Arsenal.

Mañana

11,00: Manchester United – Brighton.

11,00: Wolverhampton – Aston Villa.

13,30: Liverpool – Manchester City (Claudio Bravo).

* Horarios de Chile.

POSICIONES

Luego del partido que se jugó ayer, las posiciones están de la siguiente manera:

1.- Liverpool 31 puntos.

2.- Manchester City 25.

3.- Leicester y Chelsea 23.

5.- Arsenal 17.

6.- Sheffield y Bournemouth 16.

8.- Brighton y Crystal Palace 15.

10.- Manchester United, Tottenham, Wolverhampton y West Ham 13.

14.- Burnley y Newcastle 12.

16.- Aston Villa y Everton 11.

18.- Watford y Southampton 8.

20.- Norwich 7.