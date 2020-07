“Pep” no olvida a Alexis y Pellegrini

El entrenador de Manchester City, Josep Guardiola, reconoció que a comienzos de 2018 su club intentó sumar a Alexis Sánchez y que, pese a que tienen amplio respaldo financiero, fueron incapaces de superar al Manchester United para contar con sus servicios.

“Tenemos mucho dinero, pero queríamos a Alexis Sánchez y no pudimos costearlo. También intentamos sumar a Harry Maguire y no pudimos pagarlo. No podíamos pagar como lo hace Manchester United”, dijo el DT español frente a las críticas por el “perdonazo” que recibió su club, al que le levantaron el castigo de no participar en la próxima Champions, sanción aplicada en su momento por infracción al “fair play” financiero.

PELLEGRINI

El técnico español igualmente lanzó desafiantes declaraciones y respondió indirectamente a las críticas de sus colegas José Mourinho y Jürgen Klopp por el supuesto “favor” al City. “Sí, tenemos dinero, pero los demás también tienen. Soy humilde como para reconocer que sin mis jugadores no soy nada. Soy un buen entrenador pero no gano títulos si no tengo buenos jugadores… Y los buenos jugadores son caros”, agregó.

También recordó a Pellegrini al hablar de lo que ha conseguido el City en los últimos años. “Este club es muy sólido con ‘Pep’ y sin ‘Pep’. Este club ya ha tenido éxito antes de que yo llegara. (Roberto) Mancini y (Manuel) Pellegrini ganaron muchos títulos aquí y jugaban muy bien al fútbol. Cuando me vaya, que no sé cuándo será, el City seguirá siendo sólido porque tienen jugadores increíbles”, argumentó.

TRIUNFO

El City jugó ayer una vez más sin Claudio Bravo en la Premier League. El meta chileno no fue citado y el cuadro “ciudadano” venció por 2-1 al Bournemouth, mientras que Arsenal sorprendió con una victoria por el mismo marcador frente al campeón Liverpool, todo esto en el marco de la 36ª fecha.

A falta de dos jornadas para el final, Liverpool encabeza la tabla con 93 puntos seguido del City (75) y Chelsea (63).

Bravo tendrá la oportunidad de ser titular este sábado en las semifinales de la Fa Cup ante el Arsenal (15,45 horas, de Magallanes). La otra “semi” estará a cargo de Manchester United y Chelsea.