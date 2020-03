Periodista argentino Fernando Niembro: “Quedé prendido con el Colo Colo 2006 y la ‘U’ 2011”

El periodista argentino Fernando Niembro (foto), recordado por ser en su momento el rostro principal de Fox Sports en las transmisiones de los torneos continentales de clubes, fue entrevistado por su colega chileno Manuel de Tezanos y tuvo conceptos elogiosos para dos elencos chilenos que han sido grandes protagonistas en la Copa Sudamericana.

“Me quedaron prendidos el Colo Colo 2006 y la ‘U’ 2011. Estuvimos cerca de ese Colo Colo porque había un montón de argentinos. Y nos trajo un lío bárbaro en México para la final. Los jugadores de Pachuca nos dedicaron su victoria a nosotros, a Fox, porque nos habíamos hecho entusiastas seguidores del equipo chileno”, reveló el periodista de 72 años en el diálogo vía canal de Facebook, aludiendo al título logrado por el cuadro mexicano en el mismísimo Monumental.

“Ahí estaba Claudio Borghi como técnico, ese equipo de Colo Colo tenía mucho afecto de nosotros”, agregó Niembro.

TITULO DE LA “U”

Siempre en el marco de la Sudamericana, contó que “a la ‘U’ 2011 la ‘hicimos’ más profesionalmente y reconocí en (Jorge) Sampaoli y ese equipo un nuevo rumbo en el fútbol, cosa que es muy difícil. Lo han logrado el Real Madrid, hace poco el Barcelona, por momentos el Liverpool, la Selección argentina del ’86 y esa Universidad de Chile de Sampaoli, que fue un equipo fantástico”, sostuvo el periodista argentino respecto al título que lograron los azules a costa de Liga de Quito, con una campaña notable en calidad de invicta (sólo 2 goles en contra).

“ROJA” Y MESSI

Niembro también abordó la mala fortuna de Lionel Messi con la Selección argentina, en parte culpa de la “Roja” bicampeona de América (2015 y 2016).

“No ser campeón con Argentina a Messi le pasó porque ‘eludió los controles’ y se hizo cargo de la conducción. En los equipos puso a sus amigos lameculos que tiene… A los alcahuetes de turno. Bufones que andan alrededor de él… Jugó los dos últimos mundiales (Javier) Mascherano, que da pena. ¡Cómo no se retira! Argentina se perdió una gran oportunidad”, sentenció.

CHILENOS

PREFERIDOS

En otros temas, el periodista argentino dijo ser un “enamorado” de Arturo Vidal. “Cuando empezó, lo vi en la cancha de River como lateral izquierdo y quedé prendado de ese jugador. Para mí Arturo es uno de los mejores jugadores del mundo, sin dudas”.

“No me interesa su vida privada, no me voy a meter en ella. Como jugador fue y es una fiera todavía, no aprovechada por el Barcelona”, enfatizó.

“Me gusta mucho Vidal… Y Elías Figueroa me encantó, era un jugador tremendo. ¿(Iván) Zamorano? Qué se yo. ‘Dejálo’ ahí en un rincón. Es héroe en Chile y manténganle el respeto”, expuso.

Sobre Marcelo Salas comentó que “era un buen jugador, explosivo, goleador. Le lleva una ventaja a Figueroa porque la gente cuenta los goles y asistencias, pero no la cantidad de quites de un defensor. ¡Todas las pelotas que anticipó Elías!…”.

“Parecen todos brutos los defensores, pero Figueroa no lo era. Beckenbauer tampoco, Baresi, Maldini. Salas era explosivo y la gente lo quiso mucho… El ‘chileno, chileno’ sinceramente era impactante, se te metía en el cuerpo. Debe sentir mucho agradecimiento de la gente de River, que lo recibió como argentino”, complementó Niembro.

¿ANTICHILENO?

En otro tema, abordó la animadversión que genera su figura tanto en Argentina como en Chile. “No me molesta si no hay insultos de por medio, me gusta discutir. No tengo la razón, tengo mis razones. Yo no soy antichileno… Porque di una opinión en contra de un equipo chileno…. Entonces sería antiargentino, porque me la paso criticando todo el día al fútbol de acá. Ahí es donde se arrima el nacionalismo en un camino gris que rechazo”, argumentó.

“¿COMO AFECTA

ESTO A BOCA?”

Sobre la misma, De Tezanos le consultó por el popular “meme” sobre “¿Cómo afecta esto a Boca?”, una pregunta que Niembro realizó varias veces en transmisiones televisivas y por la cual se le atribuye una supuesta preferencia hacia el cuadro “xeneize”.

“Yo no tengo redes sociales porque son una verdadera cloaca. Detrás de esa red social se ampara el anonimato. No es que no sepa lo que se dice, pero a mis compañeros les tengo prohibido que me entreguen información tóxica. Mis productores y amigos me cuentan lo que pasa y yo digo: qué asco, no me cuentes. Hay un montón de gente que ha sido vulnerada en sus derechos, prestigio y honorabilidad desde el anonimato. Le tengo miedo al que se escuda en el anonimato y se mete en la red como un cobarde. No me lo banco”, finalizó.