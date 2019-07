Pilotos le ganaron al agua y el barro en Rally Cross Country

La dupla magallánica de Bessie Córdova y Marcelo Soto se impuso ayer en la categoría Motos Parejas del Rally Cross Country organizado por el Club 18 de Septiembre de Porvenir con motivo de la celebración del centenario de su fundación.

En otras categorías, el argentino Sergio Díaz ganó en la serie Cuatriciclos, mientras que en los UTV la victoria fue para el puntarenense Raúl Sonn.

La prueba se cumplió sin grandes contratiempos en tres etapas y sobre una distancia total de 80 kilómetros, con un primer tramo que unió el estadio Municipal con el sector del Pozo del Amor, seguido de una segunda etapa entre la parcela San Román y el Cordón Baquedano, y la última fue entre el Cordón Baquedano y la parcela San Román.

La competencia se cumplió sin lluvia durante su desarrollo, pero los corredores debieron sortear trazados que se presentaron con mucha agua y barro, lo que significó que algunos competidores debieron sufrir con sus máquinas empantanadas que no le permitieron completar el trayecto en el tiempo máximo de competencia.

ENDURO

Hoy se disputará una prueba de Enduro en el circuito “Pedro Aguilera Milovic”, ubicado en los alrededores de Porvenir y que contará con una participación superior a las sesenta máquinas.

Las categorías serán las de Motos Expertos, Motos Open, Motos Promocionales, Motos Pro-Master y Motos Master, las que correrán por una hora el trazado del atractivo circuito.

En los Cuatriciclos se repiten las mismas pero se agregan las series infantiles de Cuatriciclos 125 c.c. “B” y Cuatriciclos 125 c.c. Pro, también con sesenta minutos de duración.

El evento cuenta con el auspicio de Nova Austral, Tabsa, Mega Motors, Municipalidad de Porvenir y las familias Aguilera – Milovic, San Román – Uribe, familia Paredes y Levil – Gallardo, las que facilitaron los terrenos por donde se disputarán las pruebas.

CLASIFICACION

Motos Parejas

1.- Bessie Córdova / Marcelo Soto (Chile), 59’07”.

2.- Tomás Guerrero / César Vargas (Chile), 1h.10’02”.

Cuatriciclos 4×4

1.- Sergio Díaz (Argentina), 59’25”.

2.- Oscar Basualdo (Can Am / Chile), 1h.00’51”.

3.- Carlos Tonabene (Can Am / Argentina), 1h.03’25”.

4.- Oscar Contreras (Honda / Chile), 1h.14’16”.

5.- Millisen Williamson (Yamaha / Chile), 1h.24’05”.

7.- Juan Torres Muñoz (Can Am / Chile), 1h.30’04”.

8.- Carlos Landolt (Can Am / Chile), 2h.08’57”.

9.- Carlos Di Natale (Can Am / Argentina), 3h.16’14”.

10.- Claudio Vera (Chile), 3h.16’27”.

No terminaron: José Ulloa (Suzuki / Argentina); Moisés Barría (Can Am / Argentina); Juan C. Barría (Chile); Maximiliano Orellano (Argentina) y Facundo Quinteros (Can Am / Argentina).

UTV

1.- Raúl Sonn (Can Am / Chile), 1h.13’07”.

2.- Felipe Hernández (Can Am / Chile), 2h.10’55”.

3.- Marcelo Ross (Can Am / Chile), 2h.35’31”.

No terminó: José Hudson (Arctic Cat / Argentina).