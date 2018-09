Pinilla: “La ‘U’ no se maneja como equipo grande”

Casi dos meses han pasado desde la bullada salida de Mauricio Pinilla de Universidad de Chile tras un confuso episodio en el que supuestamente había llegado a un acuerdo para jugar en Colón de Santa Fe, algo que finalmente no se concretó, dejando al futbolista sin poder continuar con su carrera.

El jugador entregó ayer su versión de los hechos, asegurando que “la propuesta era falsa” y también acusa que el club lo quiso obligar a cometer “delito tributario”, además apuntó sus dardos a Azul Azul, particularmente a Ronald Fuentes, gerente deportivo del club.

MALA FE

Respecto a lo que ocurrió el día en que el club anunció su salida, detalla que “me encontraba en Antofagasta concentrado como jugador de la ‘U’, pero con los hechos posteriores quedó claro que en Azul Azul actuaron de mala fe”.

“Después de firmar ese documento, la cesión de derechos (a Colón) de la que se habla, se dejaba en claro en el escrito que yo seguía bajo contrato con la Universidad de Chile. Por eso se firmó ese documento, porque no había un acuerdo ni un contrato ni un finiquito: había una propuesta que al llegar a Argentina no se respetó”, comenzó diciendo.

“Una cesión de derechos va amarrada de dos cosas fundamentales: la firma de un finiquito y de un contrato de trabajo. Yo al firmarlo en uno de los puntos, que leí atentamente y decía claramente que seguía bajo contrato con la ‘U’. Yo no firmé nada con Colón, se firmaron los derechos, pero nunca una propuesta con las condiciones definidas. Y luego, como no se cumplió lo que se había hablado, no viajé a Santa Fe”.

DELITO TRIBUTARIO

“Me querían obligar a cometer un delito tributario, lo cual nunca he hecho en mi carrera. Los detalles de la negociación son parte del juicio, pero yo no me iba a ir a un país en el cual mi contrato no fuera legal o que me obligaran a cometer delito, no iba a exponer a mi familia a algo así”.

Además comentó sus sensaciones luego de su salida del CDA. “Ha sido muy complicado y bastante angustiante, sobre todo para mi familia. La exposición mediática me ha puesto como el malo de esta historia y la realidad es totalmente distinta a lo que han querido hacer creer”, detalla.

“Es absolutamente falso lo que dijo Ronald Fuentes en la conferencia, donde me despidieron públicamente: jamás le exigí que me subieran el sueldo o que me alargaran el contrato”.

“Ensuciaron mi imagen”

“Esta ha sido la peor experiencia de mi vida. Ensuciaron mi imagen. Jamás había visto, en toda mi carrera, un manejo tan poco profesional de un club tan grande como la ‘U’. El club no se maneja como el equipo grande que es”.

Su intención es seguir jugando en Chile, “mi intención, hoy, es no moverme de Chile y en el único club que no podría jugar es en Colo Colo, por respeto a la hinchada azul”, cerró.