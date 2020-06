Pitazo final

“Mi experiencia máxima fue ir a Brasil (Blumenau, cerca de Florianópolis) en 1989 a arbitrar un Sudamericano de fútbol de salón. Una experiencia inolvidable, la gente, los complejos, la disciplina. En esos tiempos muy pocos viajaban a otros países”.

***********************

“Hay mucho entusiasmo de los árbitros más jóvenes, los chicos que estudian educación física en la universidad ganan sus ‘lucas’ arbitrando lo que sea, pero sin tener los conocimientos, sin charlas por lo menos… Nunca han llamado para pedir apoyo. Antes teníamos a cargo torneos de muchos colegios, Don Bosco, San José, Manuel Bulnes, O’Higgins, pero ahora, con ese grupo de personas que digo, a los árbitros con más experiencia de repente no nos dan campeonatos. El conocimiento que esta gente joven tiene no es mucho, la ubicación, falta la actitud de árbitro”.

***********************

“Más que ser árbitro profesional, me hubiese gustado aprender más, tener más roce con equipos de otros lados, de otras provincias o regiones”.

***********************

“En un Zonal Sur fuimos destinados a arbitrar en Porvenir, cuando el ‘Fueguino’ tenía a (Fernando) Astengo como refuerzo. Don Angel Araya iba a cargo y en la previa nos dijo que él no iba a arbitrar. Le dio el preliminar a Ampuero y el partido de fondo a mí, pero a la hora del almuerzo hizo un cambio y me dio el partido de los campeones de la Octava y Novena Regiones, que futbolísticamente era más parejo y mucho más complicado que el de fondo entre ‘Fueguino’ y Aysén. Al final, empataron 3-3 y las dos bancas, técnicos y ayudantes, se acercaron corriendo al final del partido a donde yo estaba. Uno me dijo: ‘Caballero, es un placer venir hasta tan lejos para tener un arbitraje de su categoría, algo que no hemos visto en el sur de Chile nunca’… Y a don Angel le corrían las lágrimas al escuchar eso. Viene el otro técnico y me dice: ‘Acabo de escuchar a mi colega y nosotros veníamos a decirle lo mismo, muchas gracias’…”.

***********************

“Cuesta decir quién es el mejor árbitro de la región. Con don Angel (Araya) yo tenía una buenísima relación, aunque somos estilos muy distintos y por eso cuesta decir quiénes podrían ser los mejores. Don Angel era un ‘monstruo’ arbitrando a su manera, hábil, despierto, una autoridad dentro de la cancha. Para mí, creo que el mejor árbitro que yo he visto acá es Juan Henríquez”.

***********************

“En 1994 sufrí un aneurisma cerebral. Yo no sabía que tenía presión alta, no me cuidaba con la alimentación, con la sal, tenía dolores de cabeza pero no me daba cuenta, lo desconocía. Un día fui a entrenar con los árbitros porque se venía un Nacional y después me empezó el dolor de cabeza, estaba incómodo, me agaché y me desvanecí. Estuve tres meses y medio convaleciente, tuve que aprender a caminar de nuevo. Me operaron en Puerto Montt; ‘De cien pueden quedar tres bien’, me dijo el médico… Y salí adelante, quizás quedé con alguna dificultad para hablar y un tema de memoria temporal, pero no ha sido problema para desarrollarme”.