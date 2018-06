Pizzi “más tranquilo” y no renuncia

El entrenador de Arabia Saudita, Juan Antonio Pizzi, consideró que su equipo controló ayer el juego en la derrota ante Uruguay.

“Fue un partido en el que tuvimos mucha posesión y una buena circulación. Nos encontramos con un gol en contra -de Luis Suárez- en una jugada fortuita”, dijo en rueda de prensa en el estadio Rostov Arena.

El DT rosarino, quien fue felicitado por el técnico uruguayo, Oscar Tabárez, admitió que a sus jugadores les faltaron “armas para igualar el marcador”, pese a “no sufrir en el aspecto defensivo”.

“No fuimos capaces de generar ocasiones para ganar el partido ante un rival como Uruguay, que tiene mucha jerarquía”, asumió, aunque igual se mostró satisfecho de haber mejorado respeto al debut ante Rusia (0-5), más allá de que Arabia Saudita ha quedado tempranamente sin opción de avanzar a los octavos de final.

MEJORIA

“En el primer partido no tuvimos nivel competitivo. El cambio ha sido rotundo. Este partido me deja más tranquilo y nos sirve para el futuro”, complementó Pizzi, dando a entender que no renunciará a la banca saudí, más allá de los rumores sobre una eventual destitución tras el Mundial.