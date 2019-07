El conato entre Gary Medel y Lionel Messi en el partido por el tercer lugar dio la vuelta al mundo, pero donde más eco tuvo fue en Argentina.

Por ejemplo, el diario deportivo Olé le dedicó varios párrafos al incidente que derivó en la expulsión de ambos durante el primer tiempo del choque que ganó la “Albiceleste” por 2-1 el sábado en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo.

De partida, el medio trasandino le dedicó un artículo completo al defensa y referente de la Selección Chilena, recordando su pasado en Boca Juniors y realizó un análisis del conflicto que tuvo con la “Pulga”.

“En el 2009, Gary Medel llegó a Boca y no tardó en demostrar que era un futbolista con mucho carácter. La cuestión es que diez años después de su llegada al fútbol argentino, como se notó en el encuentro con Argentina, el chileno parece no haber cambiado mucho su forma de comportarse después de la reacción que tuvo frente a Lionel Messi”, comentó Olé.

Agregó: “En esta oportunidad, el volante del Besiktas de Turquía no se bancó un leve empujón de la ‘Pulga’ sobre la línea de fondo y se le puso cara a cara. El rosarino no se quedó atrás, razón suficiente para Mario Díaz de Vivar a la hora de mostrarle la roja a ambos”.

UN “PITBULL”

La publicación analizó el origen del apodo “Pitbull”: “Pero más allá de esa actitud, ¿por qué le dicen ‘Pitbull’ al mediocampista?… ‘Viene de cuando jugaba con 18 años en la Sub-20, que andaba peleando con todos dentro de la cancha. Por eso me llamó así un compañero, porque soy bravo dentro de la cancha’, contó el propio Medel cuando llegó en 2011 al Sevilla”.

“Ah, Gary también rompió una marca: se convirtió en el jugador con más expulsiones con la camiseta chilena (superó a Pablo Contreras, que tiene cuatro)”, remató el artículo dedicado a Medel y titulado “Por algo le dicen Pitbull”.

EL CHICLE

En otro artículo, Olé comentó lo siguiente: “Lo más llamativo de la premiación tras la victoria de Argentina sobre Chile parecía la ausencia de Lionel Messi, quien decidió no asistir para reprobar el accionar del arbitraje (y de la Conmebol, acusando ‘corrupción’)”.

“Pero en las últimas horas -continuó el diario argentino- surgió un video de Medel, luego de recibir la medalla, que provocó también una fuerte repercusión. ¿Qué hizo el trasandino? Le arrojó un chicle a un grupo de hinchas”.

Olé sostuvo que “en el video que muestra la agresión, se puede observar como unos seguidores aparentemente argentinos insulta al ‘Pitbull’ mientras deja el campo de juego. Y la reacción del volante del Besiktas fue sacarse el chicle de la boca, para tirárselo a quiénes le gritaban”.

Acto seguido, el periódico citó las palabras de Medel argumentando su acción. “…’Un par de personas, que no sé como decirles, empezaron a escupir y a decir de todo. Pero cuando te tienen de frente, no te dicen nada y se cagan todos’, afirmó Gary tras el encuentro y luego cerró: ‘No me parece bien que lo hagan, menos a un jugador de fútbol’…”.