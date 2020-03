Postergan Copa América y Eurocopa para 2021

Futbol, Brasil vs Peru Copa America 2019 Los jugadores de la seleccion brasilena celebran el triunfo contra Peru por la Final de la Copa America realizado en el estadio Maracana, de Rio de Janeiro, Brasil. 07/07/2019 Heuler Andrey/Dia Esportivo/Photosport Football, Brasil vs Peru Copa America Championship 2019 Brasil¥s players celebrate the triumph against Peru for the Final Copa America held at the Maracana stadium, de Rio de Janeiro, Brasil. 07/07/2019 Heuler Andrey/Dia Esportivo/Photosport