Prensa española asegura que Vidal “se cabreó” tras jugar sólo 7 minutos

Arturo Vidal apenas fue considerado para jugar ayer los últimos siete minutos en el triunfo de Barcelona a domicilio sobre Tottenham (4-2) por la segunda fecha grupal de la Champions League.

El entrenador catalán Ernesto Valverde (ambos en la foto) ordenó el ingreso del volante nacional recién en el minuto 87 para que ayudara a contener en los descuentos, porque a esa altura la victoria todavía no estaba garantizada (iban 3-2).

Según la prensa española, el poco tiempo que tuvo en cancha definitivamente aburrió al seleccionado chileno. “El ‘cabreo’ de Arturo Vidal en Instagram al acabar el partido”, tituló en una columna la página del diario Sport, identificado con los colores del “Barça”.

EMOTICON

En el artículo se pudo leer lo siguiente: “Arturo Vidal comenzó viendo como Arthur le ganaba el puesto en el once inicial. A punto estuvo de entrar en el terreno de juego cuando hubo el amago de lesión de Sergio Busquets aunque finalmente dejó de calentar y se volvió a sentar en el banquillo. Finalmente entró unos minutos cuando Valverde mandó sentar a Arthur. Quizás fruto de esa poca participación, el chileno se expresó al acabar el encuentro en su Instagram Stories en el que publicó una cara de enfadado”.

“EXPLOTO”

El portal del diario Marca también se refirió a la expresión de Vidal en redes sociales. “El ex de Bayern subió un emoticón de enfado, bien visible, a sus stories de Instagram, sin más comentario que la imagen, que habla por sí sola. La interpretación, si no media aclaración, es libre. Pero siendo después de jugar sólo tres minutos y el descuento, tras una victoria, invita a pensar que no le gustó para nada lo poco que participó”, interpretó el periódico madridista.

En tanto, según la revista El Balón de España, el chileno “explotó contra Valverde”, quien “quizá no le está dando todos los minutos que esperaba”.

RAKITIC LO DEFIENDE

Tras su primera publicación, Vidal compartió una segunda imagen en Instagram, esta vez resaltando el “excelente triunfo” de su equipo. Eso sí, el chileno no habló con la prensa, a diferencia de su habitual buena disposición hacia los medios.

En la zona mixta del estadio Wembley, el croata Ivan Rakitic comentó el supuesto enojo del chileno. “Hay que enfadarse, si no te enfadas te falta sangre. Vienen muchos partidos, habrá espacio para todos”, le bajó el perfil al tema el volante subcampeón del mundo.

BUEN TRIUNFO

En lo futbolístico, con Lionel Messi como figura, Barcelona le ganó por 4-2 a

Tottenham. El astro argentino se matriculó con un doblete en el segundo tiempo para cimentar la victoria blaugrana.

Anotaron para la visita Philippe Coutinho (2’), Rakitic con una espectacular volea (27’) y Messi (56’ y 90’). El local llegó a la red a través de Harry Kane (52’) y el trasandino Erik Lamela (52’).

“Barça” llegó a seis puntos, para ubicarse primero en el grupo “B” junto al Inter de Milán, que derrotó por 2-1 al PSV Eindhoven de Holanda con dianas de Radja Nainggolan (44’) y el argentino Mauro Icardi (60’). Adelantó al cuadro “tulipán” Pablo Rosario (27’).

TRES DE NEYMAR

Neymar lideró con una tripleta la goleada de París Saint Germain en el Parque de los Príncipes sobre un débil Estrella Roja de Serbia, al que le propinó un contundente 6-1.

El astro brasileño abrió y cerró el marcador con dos goles de tiro libre, se convirtió en el creador del juego de ataque y fue clave en un resultado al que también contribuyeron las otras “joyas” ofensivas del equipo, el uruguayo Edinson Cavani, el argentino Angel Di María y el francés Kylian Mbappe.

Los goles fueron de Neymar (20’, 22’ y 81’), Cavani (37’), Di María (41’) y Mbappé (70’). El descuento lo anotó Marko Marin (74’).

SEGUNDA FECHA

Estos fueron todos los resultados que se registraron en la segunda fecha de la Champions 2018-2019 y las posiciones al día:

Grupo “A” (ayer)

Atlético Madrid 3 – Brujas 1.

Borussia Dortmund 3 – Mónaco 0.

Posiciones: Borussia Dortmund (Alemania) y Atlético Madrid (España) 6 puntos; Brujas (Bélgica) y Mónaco (Francia) 0.

Grupo “B” (ayer)

PSV 1 – Inter de Milán 2.

Tottenham 2 – Barcelona 4.

Posiciones: Barcelona (España) e Inter de Milán (Italia) 6 puntos; Tottenham (Inglaterra) y PSV Eindhoven (Holanda) 0.

Grupo “C” (ayer)

PSG 6 – Estrella Roja 1.

Nápoles 1 – Liverpool 0.

Posiciones: Nápoles (Italia) 4 puntos; París Saint Germain (Francia) y Liverpool (Inglaterra) 3; Estrella Roja (Serbia) 1.

Grupo “D” (ayer)

Lokomotiv 0 – Schalke 1.

Porto 1 – Galatasaray 0.

Posiciones: Porto (Portugal) y Schalke (Alemania) 4 puntos; Galatasaray (Turquía) 3; Lokomotiv Moscú (Rusia) 0.

Grupo “E” (martes 2)

AEK Atenas 2 – Benfica 3.

Bayern Munich 1 – Ajax 1.

Posiciones: Ajax (Holanda) y Bayern Munich (Alemania) 4 puntos; Benfica (Portugal) 3; AEK Atenas (Grecia) 0.

Grupo “F” (martes 2)

Hoffenheim 1 – Manchester City 2.

Olympique Lyon 2 – Shakhtar 2.

Posiciones: Olympique Lyon (Francia) 4 puntos; Manchester City (Inglaterra) 3; Shakhtar Donetsk (Ucrania) 2; Hoffenheim (Alemania) 1.

Grupo “G” (martes 2)

CSKA Moscú 1 – Real Madrid 0.

Roma 5 – Viktoria Plzen 0.

Posiciones: CSKA Moscú (Rusia) 4 puntos; Roma (Italia) y Real Madrid (España) 3; Viktoria Plzen (Rep. Checa) 1.

Grupo “H” (martes 2)

Juventus 3 – Young Boys 0.

Manchester United 0 – Valencia 0.

Posiciones: Juventus (Italia) 6 puntos; Manchester United (Inglaterra) 4; Valencia (España) 1; Young Boys (Suiza) 0.