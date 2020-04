Presente de la Fedachi e inactividad por el coronavirus complican a los atletas locales

En medio de la crisis sanitaria, los clubes federados se dan maña para mantener a sus atletas en movimiento, apostando a videoconferencias de preparación física e, incluso ,una “carrera virtual”.

La imposibilidad de desarrollar sus actividades al aire libre por la crisis del Covid-19 tiene a los atletas federados sin opciones de entrenar ni competir como acostumbraban hacerlo.

Un campeonato de crosscountry de verano en el parque “María Behety”, de tres fechas y organizado por el club Lea, fue la última actividad oficial que alcanzó a disfrutar un puñado de competidores juveniles y adultos.

A mediados de marzo se decretó el cierre de todos los recintos por la crisis sanitaria del Covid-19 y hoy reina la incertidumbre, como en todas las disciplinas y a todo nivel.

Pero los atletas magallánicos se niegan a bajar los brazos. Con el entusiasmo y su amor por el deporte como consignas, se las están ingeniando para reinventarse en medio de la adversidad con opciones “virtuales”.

Mientras tanto, desde su vereda la dirigencia de la Asociación Atlética de Magallanes trabaja junto a los cinco clubes que la integran para posicionar a esta disciplina en un sitial destacado buscando conjugar cantidad y calidad, pese a los inconvenientes que van surgiendo a medio camino.

DIRECTORIO

Mauricio Rojas preside hace un año el directorio de la Asociación local. Oriundo de Collipulli, provincia de Malleco (Región de La Araucanía), es acompañado en su gestión por Henry Yáñez como vicepresidente, Miguel Sánchez de director, Héctor Rabanal en la función de secretario y Juan José Vásquez en tesorería.

“Llegué el 2012 a la zona (trabaja como ejecutivo de Mina Invierno) y me invitaron a participar. Comenzamos el 2019 de manera incipiente reestructurándonos localmente para poder participar con los chicos de mayor proyección en torneos nacionales”, cuenta el dirigente de 42 años, quien en su época de atleta fue seleccionado nacional en categorías menores y juveniles, además de campeón nacional y sudamericano en pruebas de medio fondo.

Explica que la Asociación local “estuvo aproximadamente dos años sin directiva y eso nos dejaba fuera de ciertas garantías con la Federación en materia de recursos, postulaciones a proyectos y a selecciones nacionales o torneos oficiales del calendario de la Federación”.

CINCO CLUBES

El primer paso fue regularizar la Asociación ante la rectora nacional y esto se logró con tres clubes: el emblemático Lea, Capa y Jeal de Puerto Natales. Al tiempo se sumaron dos más, Maurek, y Wind Runners, totalizando los cinco que hoy están vigentes en el plano federado.

“El año pasado ya marcamos presencia en Nacionales federados y se gestionaron algunos recursos del gobierno regional para financiar pasajes”, resalta Rojas.

En materia de resultados destacados, Paulina Hernández (Lea) fue segunda en el Nacional de mediofondo y fondo -especialidad de 3.000 metros planos- en Puerto Montt; tercera en 1.000 planos en el Nacional federado cadetes de Chillán y también tercera en el Nacional escolar en la misma especialidad.

Asimismo, en la cita chillaneja Victoria Saldivia logró el segundo lugar en los 3.000 metros planos y Fernando Bobenrieth se ubicó tercero en salto alto (ambos atletas del Capa).

INCERTIDUMBRE

Sin embargo, el impulso se vio frenado por dos situaciones que generan completa incertidumbre: el presente de la Federación Atlética de Chile (Fedachi) y la crisis sanitaria.

“Hoy la Federación está descabezada. En diciembre del año pasado se resolvió que la última elección quedaba nula por irregularidades administrativas. Ese mes se conformó una comisión electoral para volver a repetir las elecciones, pero coyunturalmente se dio que estaba planificada para el 28 de marzo en Santiago con presencia de los presidentes de las Asociaciones o delegados. Se presentaron los postulantes, circularon las nóminas, pero por lo del coronavirus se postergó todo hasta nuevo aviso”, explica Rojas.

SIN NACIONALES

Debido a todo lo anterior -añade- “la Federación no puede recibir aportes del IND para las actividades del año, no se pueden desarrollar los Nacionales y estamos a la espera de lo que la comisión determine… No sé si habrá un mecanismo alternativo para las elecciones, votación remota, por ejemplo, para conformar el nuevo directorio y regularizar toda la actividad”.

Como consecuencia, “todo el calendario provisorio del primer semestre a nivel nacional quedó en nada. Por ejemplo el año pasado hubo campeonatos por especialidades, eventos como el Maratón de Santiago, pero ahora todo se suspendió”.

COLETAZO LOCAL

“Y bueno, a nosotros como región no nos queda otra que esperar. No podemos elaborar ninguna planificación porque necesitamos tener el calendario nacional, ya que dependemos de eso para generar los controles y preparar a los atletas”, lamenta el presidente del atletismo puntarenense.

Con la Fedachi en medio de una nebulosa y el coronavirus acechando, “sólo nos queda esperar que todo esto pase para poder reprogramarnos”, insiste Rojas.

CLUBES ACTIVOS

Mientras tanto, haciéndole frente a la crisis sanitaria, los atletas magallánicos derrochan ganas por vencer la inactividad.

“El entusiasmo siempre está. Por iniciativa de cada club se han hecho algunas actividades de preparación física, flexibilidad, tonificación muscular, todo a través de plataformas virtuales. Por ejemplo, el Wind Runners, que tiene hartos atletas adultos, está haciendo actividades mediante videoconferencias de preparación física con monitores, mientras que el club Capa trabaja tres días a la semana y organizó el domingo pasado una ‘corrida familiar’ en la que hicieron 15 minutos de trabajo intensivo, unos trotando en su hogar y otros en un circuito en sus patios. El Lea también está haciendo actividades, es decir, los clubes se han esforzado por organizarse de diversas formas para mantener en actividad a sus atletas”, subraya Rojas.

“HAY POTENCIAL”

Más allá de la contingencia, el dirigente se muestra optimista de cara al futuro, pese a que “la cantidad de distracciones que hoy tiene la juventud conspira contra la actividad física”.

“Un celular, una consola, pesan más que correr con lluvia. El atletismo es un deporte que requiere harto sacrificio por las condiciones ambientales, que no contribuyen mucho a que sea una actividad atractiva. Los tiempos han cambiado y hay que hacer un doble esfuerzo para encantar a los jóvenes. Pero aún así veo que hay potencial, una masa de atletas de muy buen nivel que puede destacar en el plano nacional e internacional. La historia así lo respalda”, destaca Rojas.

“Sabemos que los deportes ‘indoor’ tienen muy buena aceptación en Magallanes, la natación, el babyfútbol, el básquetbol… Es distinto con el ciclismo o el atletismo, son otras condiciones y eso atenta contra lo masivo, pero uno siempre encuentra gente apasionada”, complementa.

ELOGIA A TECNICOS

En la misma línea, Rojas afirma que “el trabajo que hacen los técnicos de atletismo es envidiable. Muchos de los resultados han sido por el trabajo de ellos, ya que se dedican por completo a esto, bajo condiciones extremas y no necesariamente por una remuneración, sino como una pasión”.

“Es cosa de ver a Miguel Sánchez, a Eduardo Manzo. Y eso se va heredando, porque hoy tenemos una generación de técnicos jóvenes que siguen el mismo camino”, apunta.

“FALTAN ESPACIOS”

Rojas insiste en su percepción. “En Magallanes hay potencial, pero siempre faltan espacios. A la pista (del estadio Fiscal) se le hizo un trabajo, pero está deteriorada. También falta un espacio bajo techo…”.

Al respecto, consultado por la que tiene el gimnasio Fiscal, comenta que “sirve, pero hay problemas de diseño… Es muy fácil que se cruce gente, además que las curvas son sin peralte y muy cerradas, lo que incluso podría generar lesiones en los chicos. Eso lleva a que formalmente no tengamos horas reservadas en el gimnasio…”.

Al cierre, el presidente del atletismo local esboza como objetivos a mediano plazo la posibilidad de retomar carreras emblemáticas de la región: “Está la posta Fuerte Bulnes – Punta Arenas o la Maratón del Estrecho, que en cierto modo pasó a ocupar el lugar de la Maratón de los Barrios, una prueba que hoy sería mucho más complicado recuperar por un tema de logística y de tráfico”.