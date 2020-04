Presidente argentino: “Mayo es el peor mes para que vuelva el fútbol”

El Presidente de Argentina, Alberto Fernández, aseguró que ve como algo poco probable que la Superliga trasandina vuelva en mayo, debido a que la crisis sanitaria por el coronavirus debiera alcanzar su máxima curva durante ese mes en el vecino país.

El mandatario aseguró al respecto en declaraciones a Radio Mitre y reproducidas por Olé que “hay ciertas actividades que son las que más van a sufrir la cuarentena, que son el fútbol, ​​el cine y el teatro”.

“Por ahí el fútbol sin espectadores pueda ir flexibilizándose poco a poco. ¿En mayo? No, no sé cuándo… Mayo me parece que es el peor mes para que vuelva el fútbol porque es para cuando esperamos el ‘peak’ (de infectados) y es el mes en el que no debemos generar movimiento de gente”, apuntó.

CHILENOS

El certamen argentino se encuentra suspendido desde el pasado 17 de marzo al igual que la mayoría de las ligas deportivas del mundo por la pandemia de Covid-19 que afecta a casi todo el planeta.

Consignar que en el fútbol argentino militan varios jugadores nacionales como Paulo Díaz (River Plate, en la foto); Marcelo Díaz, Eugenio Mena y Gabriel Arias (los tres en Racing); Pedro Pablo Hernández (Independiente), Pablo Galdames (Vélez Sarsfield) y Marcelo Larrondo (Tigre). Arias, “Tucu” Hernández y Larrondo son argentinos nacionalizados chilenos.

LA PRIORIDAD

En tanto, Claudio Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, habló ayer con la página del diario Olé. “Ni pensamos todavía en cómo se van a definir los torneos, porque no sabemos cuánto va a durar la pandemia. No hay fechas ciertas de nada. Vamos a seguir las recomendaciones oficiales antes de tomar cualquier decisión”, comentó el mandamás de la Afa.

“Para nosotros la prioridad hoy es la salud. Segundo, la economía de los clubes. El fútbol está bastante lejos… Nadie sabe a ciencia cierta cuándo se va a terminar todo esto. Hay que esperar. Repito, hoy la prioridad es la salud, no el fútbol o cómo se van a definir los campeonatos”, insistió el dirigente.