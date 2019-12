Presidente de Anfa pedirá cinco años de castigo para Unión si no se presenta

Justo Alvarez, presidente de la Anfa y vicepresidente de la Federación de Fútbol de Chile, entidad organizadora de la Copa Chile, aseguró ayer que pedirá una durísima sanción para Unión Española en caso de que no se presente a jugar en semifinales frente a la “U”, encuentro que tiene como valor agregado en disputa la plaza “Chile 4” para la Copa Libertadores 2020.

“Llegó una resolución de la Conmebol diciendo que sí o sí tiene que jugarse y definir el cupo en cancha. Ahora, si alguien no quiere jugar es un tema de ellos, nosotros no podemos meternos más allá”, partió “suave” el dirigente.

Acto seguido disparó artillería pesada: “Voy a ser muy claro. Yo conversé estos temas en la Federación y en la próxima reunión convocada por el presidente para definir qué día, hora y en qué lugar se van a jugar las semifinales y la final de Copa Chile, voy a pedir cinco años de sanción sin participar en Copa Chile a contar del año 2020 para todo aquel que se niegue a jugar…”.

MOLESTIA

Alvarez insistió en su molestia. “La Federación no es la ANFP, donde, con harto respeto, todo se conversó en una reunión y todos buscaron sus intereses en temas no deportivos, sino que económicos. En la Federación no nos prestamos para eso…”.

“Unión Española, O’Higgins y Unión La Calera me mandaron oficios para que yo los pudiera leer para convencer a la gente de la Anfa para darle el favor a uno u otro. Nosotros no nos prestamos para eso”, insistió.

MULTA

Mientras tanto, el presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, ya advirtió que si un club no se presenta al mencionado encuentro “tiene que acatarse a las bases de la Copa Chile y recibe una sanción económica y la pérdida de los tres puntos”.

Según el artículo 24 de las bases, no presentarse a un partido significa “una multa de hasta 500 UF (cerca de 14 millones)”.

Hasta ahora, Unión parece no intimidarse. Al contrario, asegura que recurrirá al Tas (Tribunal Supremo de Arbitraje Deportivo con sede en Suiza), organismo que, por lo general, confirma los fallos de las Federaciones cuando se trata de campeonatos locales.