Presidente de ANFP lamenta el “bochorno” y Unión va a la Fifa

La jornada sabatina fue negra para el fútbol chileno. Universidad de Chile abrochó el cupo “Chile 4” a la segunda fase previa de la Copa Libertadores tras la no presentación de la Unión Española en las semifinales de Copa Chile.

Los hispanos, quien advirtieron en reiteradas ocasiones que se sintieron perjudicados, exigían la plaza copera por secretaría alegando que la Copa Chile, desde su perspectiva, se dio por terminada por anticipado a raíz del estallido social junto con el Campeonato Nacional 2019.

Y al final, bajo estricta orden de su propietario español Jorge Segovia, quien reside en el extranjero, Unión Española cumplió su amenaza y no viajó a La Serena, donde la “U”, por su parte, cumplió con el protocolo, se presentó y se quedó con el “Chile 4” y el paso a la final de la Copa Chile.

MOLESTIA

El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno (foto), habló fuerte y claro. “Es muy triste lo que pasó ayer (sábado) en La Serena. La no presentación es algo que nos hace retroceder al menos 30 años en el fútbol chileno”. “Triste por la Unión, por sus 123 años de historia, siete títulos nacionales, una final de la Libertadores, y donde ninguno de sus más fieles seguidores pueden hacer nada para evitar este bochorno que protagonizó el club”, lamentó el mandamás del fútbol chileno.

Agregó que “también es lamentable porque nosotros como ANFP hemos hecho todos los esfuerzos para que el fútbol vuelva a jugarse. Entonces, encontrarse con todo esto es decepcionante y los hinchas del fútbol no se merecen esta situación”.

Cabe mencionar que la Federación, entidad que organiza la Copa Chile, solicitará modificar las bases del torneo (que sólo contemplan una multa en estos casos) para pedir una sanción deportiva ejemplar. De hecho, el vicepresidente del organismo, Justo Alvarez, habló días atrás de cinco años de castigo para Unión Española sin participación en Copa Chile.

A LA FIFA

Por su parte, el gerente general de Unión Española, Luis Baquedano, expresó que “antes de que se jugaran las semifinales mandamos una carta al presidente y directores de la Federación. Pedimos que se pararan estas semifinales y como no lo hicieron, vamos a ir a la Fifa…”.

Añadió que “no nos han dado la posibilidad de defendernos, no hay instancias. La ANFP no tiene contemplada una fórmula para ir al Tas (Tribunal Supremo de Arbitraje Deportivo con sede en Suiza). Esto no es un capricho. Está el acta del consejo de presidentes del 29 de noviembre, donde se dice que se terminó la Copa Chile”.

Por su parte, Arturo Aguayo, director de la ANFP, asumió que hubo un error por parte del secretario general de la Asociación, Aldo Corradossi, “al decir en su momento que el torneo terminaba”, ya que en el mencionado consejo se suspendieron los campeonatos organizados por el organismo, pero “el consejo no tiene atribución alguna para terminar la Copa Chile, porque esta pertenece a la Federación”.

Aguayo respaldó a Corradossi añadiendo que “todos tenemos derecho a equivocarnos, no hemos cometido ninguna irregularidad y no hemos tratado de favorecer a un equipo determinado”.

FINAL COPERA

Mientras tanto, la final de Copa Chile tendrá frente a frente a Universidad de Chile y Colo Colo, que el sábado derrotó por penales a Universidad Católica en la otra “semi” que se jugó en Temuco (1-1 el tiempo reglamentario y 4-2 desde los doce pasos).

Albos y azules chocarán este miércoles en el mismo “Germán Becker” de Temuco, en principio a partir de las 18,30 horas.