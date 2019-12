Presidente de Católica con todo contra Paredes, Salas y el Sifup

El presidente de Universidad Católica, Juan Tagle, criticó al delantero de Colo Colo, Esteban Paredes, y al Sindicato de Futbolistas Profesionales por su negativa de retomar el fútbol en medio de la crisis social.

En conversación con La Tercera, el timonel de los “cruzados” señaló que el gremio de jugadores “pudo haber colaborado más y se los dije. Se encontraron en una situación delicada y con posturas muy duras de algunos jugadores de mucho peso”.

El mandamás de los de la “franja” puso como ejemplo a Paredes, de quien dijo que “tuvo una posición desde el día uno de no jugar. No dio nunca la opción de que se jugara. No es que dijera que se juega si se cumple esto. Nunca quiso jugar. Puede ser que esté equivocado, pero nunca le vi un llamado a jugar. Le vi solo decisiones de no jugar y de terminar el campeonato”.

DEBILIDAD DEL SIFUP

En la misma línea, Tagle afirmó que “lo de Mario Salas también me llamó la atención. Me parece que el Sifup tuvo una cierta debilidad con algunos jugadores de mucho peso que manifestaron una posición muy negativa. También tuvo una debilidad frente al tema de los seleccionados. Fue una pésima señal que no jugaran ante Perú”.

“Si se hace una cronología de cómo llegamos a no jugar, pongo la bajada de los seleccionados, las declaraciones de Esteban Paredes y Mario Salas; y luego, como gran elemento, que ya no es tema del Sifup, lo que sucedió en La Florida”.

“Entremedio, agregó la actitud de algunas barras bravas como la ‘Garra Blanca’. No solo querían que Colo Colo no jugara, sino que nadie jugara”, apuntó.