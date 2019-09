Presidente de Portuarios de Magallanes a símil de Punta Arenas por acusación de abusos en navieras: “Preocúpese de sus trabajadores y no tanto de los embarcados porque ahí no corresponde opinar”

Luis Coronado criticó que las declaraciones de José Villarroel Maldonado tuvieran el tenor de representar no sólo a su sector, cuando dio a conocer el fin de semana que su conglomerado junto a otras federaciones del país denunciaron al Estado ante la Oit

por no actuar ante malas prácticas de empresas del sector.

“Es la segunda vez que me encuentro con que sus declaraciones de alguna manera involucran directa o indirectamente a todos los trabajadores portuarios y eso no debe ser, porque no todos estamos de acuerdo”, señaló el presidente de la Federación de Trabajadores Portuarios de Magallanes, Luis Coronado, criticando de este modo a su símil de los Portuarios de Punta Arenas, José Villarroel, por expresar posturas que no serían representativas de un sector que es más amplio.

Puntualmente, la molestia se originó cuando Villarroel Maldonado dio a conocer que las federaciones ‘Nacional de Sindicatos de Oficiales de Naves Mercantes y Especiales de Chile’ (Fenasiomechi) y ‘Sindicatos Marítimos y Gente de Mar’, (Fesimar), junto a la que encabeza, recurrieron ante la Organización Internacional del Trabajo (Oit), denunciando al Estado por no tomar carta ante supuestos abusos de empresas navieras. Ello, ‘en desmedro de los legítimos derechos de los trabajadores del mar y portuarios’, citando algunas malas prácticas tales como: no respetar el derecho a descanso; la falta de cancelación de horas extraordinarias; la presentación de demandas contra los dirigentes sindicales en tribunales solicitando desafueros; abuso de poder; constantes despidos al personal sindicalizado y disponer de poco personal a bordo de las naves.

A lo anterior, sumó la preocupación que -asegura- existe en los portuarios respecto de la ocurrencia de graves accidentes como el que costó la vida en abril pasado a un tripulante que efectuaba labores a bordo del Ferry Pathagon.

Fueron todos estos elementos los que motivaron la principal molestia de Coronado, donde su mirada a modo de conclusión es enfática: “Lo que debe hacer el señor Villarroel es preocuparse sólo de su sector. Nosotros no tenemos nada que ver con los tripulantes, entonces, si se habla de embarcados y que no hay cumplimiento de una orden específica o lo que sea, bueno, para eso ellos tienen sus propios sindicatos. Ellos saben dónde va su carga, la colocación de anzuelos y anclas, en fin. Opinar sobre eso no corresponde a los portuarios porque la función es otra. El tiene que aclarar a quién representa, porque los trabajadores de Punta Arenas somos varios y en distintas federaciones. Preocúpese de sus trabajadores y no tanto de los embarcados porque ahí no corresponde opinar”.