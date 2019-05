Presión “a medias” para Rueda

Poco claro fue el mensaje entregado ayer por Sebastián Moreno, presidente de la ANFP, de cara al objetivo que perseguirá la Selección Chilena en la Copa América 2019 que se jugará del 14 de junio al 7 de julio en Brasil.

La “Roja” llegará al certamen con un cartel enorme, como nunca antes en la historia, pues es el actual bicampeón del certamen después de ganar la edición 2015 en nuestro país y la versión especial Copa América Centenario efectuada al año siguiente en Estados Unidos, con Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi como respectivos técnicos.

Hoy, con un Reinaldo Rueda que aún no convence en la banca chilena, no está claro qué buscan el entrenador colombiano y la rectora del fútbol chileno. Básicamente, pareciera que la idea es quitarle presión al equipo, “ganar experiencia” y afiatar la idea de fútbol para apostar todo a la búsqueda de un cupo mundialista en la eliminatoria sudamericana rumbo a Qatar 2022.

“Nadie ha hablado de fases determinadas, del tercer lugar o de pasar a duras penas o buenas penas…”, comentó Moreno.

“Esa no es parte de la métrica del análisis. La idea es avanzar y defender el título de Chile”, lanzó para la galería, para acto seguido enfatizar que “hay una cosa más importante: que el equipo encuentre una fisonomía de juego que nos represente de cara al segundo semestre y para marzo del próximo año”.

SIN AMBICION

El mensaje del mandamás del fútbol chileno deja entrever que no tiene mayor relevancia la actuación del seleccionado chileno en la Copa. “Acá no hemos hablado de piso o de superar una fase ni un partido determinado, lo importante es el rendimiento, el acople de los jugadores, la idea de juego que quiere transformar en la cancha el profesor Rueda y esperemos lo mejor para la Selección…”, insistió.

Moreno, en la misma línea de su antecesor Arturo Salah, optó por palabras rebuscadas al momento de abordar un tema polémico, en este caso, la ausencia de Claudio Bravo en la nómina definitiva para la Copa. “Más allá de si me sorprende o no, no me voy a referir a situaciones puntuales de uno u otro jugador. Lo importante es que estemos unidos…”.

LESION DE JARA

En lo futbolístico, el defensa Gonzalo Jara llegó con un problema muscular desde Estudiantes de La Plata y está trabajando diferenciado en el complejo deportivo “Juan Pinto Durán”.

El zaguero central entrenó ayer de manera suave bajo la atenta mirada del cuerpo médico de la “Roja” y todo apunta a que no tendrá problemas para que esté a disposición de Rueda cuando se acerque la cuenta regresiva.

De momento, la mayor preocupación se centra en Alexis Sánchez, pues la infección de tobillo que arrastra desde Manchester United ha complicado su recuperación y no existe total certeza de que esté completamente recuperado para el debut del 17 de junio contra Japón.

ENTRENAMIENTOS

Ayer se sumó un nuevo grupo de jugadores a los nueve seleccionados que iniciaron las prácticas el pasado lunes en “Juan Pinto Durán”.

Se espera que el grupo de 23 seleccionados esté trabajando en su totalidad con Rueda a más tardar el fin de semana.

Uno de los que todavía no se incorpora es José Pedro Fuenzalida, pues mañana debe jugar por Universidad Católica la revancha de Copa Sudamericana frente a Independiente del Valle de Ecuador en San Carlos de Apoquindo. “Viendo la nómina, me parece que voy a pelear un puesto por ser uno de los extremos del equipo y es donde vengo jugando en el último tiempo, en general este año y la parte final del año anterior”, comentó “Chapa”.

“Hay que ver en base a los entrenamientos dónde el técnico cree que me puede usar, pero iré a tratar de hacer lo mejor y aportar al equipo en lo que se me requiera”, finalizó.