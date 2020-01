Programan semifinales de Copa Chile y Unión insiste en su postura de no jugar

La ANFP entregó ayer la programación de los partidos pendientes de semifinales y de la final de la Copa Chile 2019, cuyas instancias definitorias fue reagendadas luego que el torneo no pudo cerrarse en diciembre pasado debido al estallido social.

Los encuentros serán a partido único y en caso de empate en el tiempo reglamentario se ejecutarán lanzamientos penales.

Cabe recordar que el ganador de la semifinal entre Unión Española y Universidad de Chile, a jugarse en La Serena el 18 de enero, será el representante de nuestro país como “Chile 4” a partir de la segunda fase previa de la Copa Libertadores. Su rival será el club brasileño Inter de Porto Alegre.

NEGATIVA DE UNION

Luis Baquedano, gerente de Unión Española, reiteró ayer la postura del club hispano, que se niega a presentarse al choque contra la “U”.

“Nuestra postura no ha cambiado para nada. Este partido no sé a qué corresponde, está fuera de base. Yo me pregunto, el chico (Pablo) Aránguiz, ¿va a jugar por Universidad de Chile, por nosotros o ninguna de las anteriores?…”, cuestionó.

“Al margen de eso, jugar es una decisión totalmente ilegal, porque la Copa Chile está terminada, igual como los otros torneos. Es una medida arbitraria del directorio de la ANFP”, apuntó Baquedano, enfatizando que los abogados del cuadro rojo están estudiando el caso para determinar los pasos a seguir.

Recordemos que Unión exige que le otorguen el cupo “Chile 4” por secretaría ya que, desde su perspectiva, la Copa Chile ya está finalizada y el “Chile 4” debe definirse a través del artículo 80, que beneficia al cuadro hispano por su mejor ubicación en la tabla del Campeonato Nacional respecto a la “U”. En este ítem no se considera a los otros dos semifinalistas de Copa Chile, Universidad Católica y Colo Colo, porque ya tienen cupos directos para la Libertadores 2020.

PROGRAMACION

La ANFP, que ha amenazado con duros castigos en caso de que algún club -entiéndase Unión- no se presente a los partidos que bajarán el telón de la Copa Chile, entregó ayer la siguiente programación:

Semifinales

Sábado 18 de enero

18,00: Colo Colo – U. Católica, en el “Germán Becker” de Temuco.

20,30: U. Española – U. de Chile, en La Portada de La Serena.

Final

Miérc. 22 de enero

Horario por confirmar, en el estadio “Germán Becker” de Temuco.

LIGUILLA DE

PRIMERA “B”

En otro plano, el estadio Nacional albergará a partir de este fin de semana la liguilla de Primera “B” que definirá al segundo elenco que ascenderá al fútbol “grande”, acompañando a Wanderers.

Claro que el reinicio de la actividad no está exento de polémica y esta vez no tiene que ver con el estallido social o las indefiniciones de los presidentes.

El conflicto nace de un artículo en las bases del reglamento, donde se señala que los clubes que disputen la liguilla no podrán utilizar jugadores que en 2019 defendieron a otro equipo participante del minitorneo.

Desde Cobreloa la amenaza es clara. “Se solicitó formalmente que se cambiara esa parte del artículo, de lo contrario no se va a jugar la liguilla, así de simple”, sentencia el presidente loíno Walter Aguilera.

Puerto Montt tiene la misma postura. “Hablamos con varios presidentes y no lo vamos a aceptar. Estamos en la misma posición que Cobreloa”, lanzó el mandamás del club sureño.

Sin embargo, otros clubes liguilleros aseguran que siempre estuvieron en conocimiento del reglamento. “Yo le diría al presidente de Cobreloa que hay que saber tener comprensión de lectura. Las reglas están para cumplirlas. Nosotros siempre tuvimos en cuenta el artículo cuando armamos el plantel”, golpeó la mesa el entrenador de San Felipe, Erwin Durán.

PANORAMA

Pero ¿quiénes se están viendo afectados hoy con el controvertido artículo? Ñublense es el más complicado, pues tiene 4 fichajes que provienen de otros elencos que estarán en la liguilla. Luego asoman Puerto Montt con 3 y Barnechea con 2.

Cobreloa y Temuco poseen una sola contratación bajo esta polémica, mientras que San Felipe, La Serena y Copiapó no tienen inconvenientes.

LA ANFP, en tanto, optó simplemente por programar la liguilla de la siguiente manera (partidos únicos de eliminación directa):

Sábado 11 de enero

18,00: Ñublense – Puerto Montt.

20,30: Barnechea – Copiapó.

Domingo 12 de enero

18,00: Melipilla – San Felipe.

20,30: Cobreloa – Temuco.

Miérc. 15 de enero

18,00: semifinal 1.

20,30: semifinal 2.

Nota: Las llaves se organizan según los puestos en la tabla de la temporada 2019.

Domingo 19 de enero

20,00: final de la liguilla.

Jueves 23 de enero

20,00: ganador de la liguilla – La Serena (vicecampeón de Primera “B”.