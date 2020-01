“Prometer un ‘tapado’ para la Noche Alba sería irresponsable”

Su satisfacción por los fichajes concretados hasta ahora y la confianza en completar en los próximos días el plantel con un par de nombres, expresó ayer Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente de Blanco y Negro.

“Aún no hemos dado con jugadores en dos puestos, pero los demás están bien cubiertos, trabajando ya más de 10 días en pretemporada. Estamos buscando pero no hay mucho, y lo que hay, escapa de nuestra realidad financiera. Traer por traer sería lo peor, no estoy de acuerdo con satisfacer esa ansiedad de que tenga que venir un jugador porque sí”, explicó el personero de la gerenciadora de Colo Colo en entrevista con radio Cooperativa.

NOCHE ALBA

Colo Colo presentará su plantel 2020 este domingo en la Noche Alba que se efectuará en el Monumental, donde jugará un amistoso con la Selección Chilena Sub-23 que se alista para el Preolímpico de Colombia.

“Llevamos más de un mes tratando de confeccionar el plantel y si lo logramos antes del domingo, sería espectacular. Si no se filtra algún nombre, por esto de las redes sociales, y nadie se entera, sería maravilloso. Pero prometer un ‘tapado’ sería una irresponsabilidad”, aclaró Mayne-Nicholls.

En esa línea, reconoció que “esperamos un centrodelantero que venga a competir con Esteban (Paredes) y (Javier) Parraguez, para que el técnico tenga alternativas y pueda afrontar de la mejor manera los desafíos de la temporada”.

Los argentinos Nicolás Blandi (San Lorenzo), Lucas Viatri (Peñarol) y Jonathan Cristaldo, en estricto orden, serían las opciones que maneja la dirigencia de ByN para el puesto, según publicó ayer el portal dalealbo.com.

El vicepresidente de la sociedad anónima también asumió que están buscando un extremo zurdo, pero no dio nombres, ni menos se refirió a la opción de Edson Puch, a quien Pachuca, el club dueño de su pase, le está exigiendo que se sume a las prácticas tras defender a préstamo a Universidad Católica. “En el puesto de puntero necesitaríamos mucho tiempo para hablar de todos los nombres que han surgido…”, jugó a los misterios Mayne-Nicholls.

ENTRENADOR

Más allá de los eventuales nombres, el directivo espera que Colo Colo tenga un buen rendimiento en la Copa Libertadores y habló de sus expectativas en el segundo año de Mario Salas como director técnico del equipo. “Estamos con optimismo, se trabajó bien en la pretemporada y Mario tiene un amplio conocimiento de los jugadores, así que tenemos la esperanza de que nos den muchas satisfacciones. Que sea un año lleno de celebraciones”, finalizó.

Cabe recordar que hasta el momento Blanco y Negro oficializó la incorporación de cuatro nombres: el portero Miguel Pinto, el mediocampista de contención César Fuentes y los volantes ofensivos Matías Fernández y Leonardo Valencia.