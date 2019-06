Puerto Montt hizo “llorar” a Colo Colo en el Chinquihue

Cuadro de Primera “B” le ganó 2-0 bajo intensa lluvia. Albos se quejaron por la cancha sintética.

Un opaco Colo Colo perdió ayer de forma inapelable por 0-2 frente a Puerto Montt y quedó cuesta arriba en su objetivo de clasificar a los octavos de final de Copa Chile.

Bajo intensa lluvia, el dueño de casa se hizo respetar una vez en su estadio, el “Chinquihue”, donde supo sacar provecho al factor climático y la cancha sintética frente a un cuadro albo que nunca entendió como hacer frente a las situaciones adversas.

Mario Salas, técnico del conjunto “popular”, puso un equipo alternativo que incluyó jugadores experimentados en el bloque posterior y en ofensiva, más tres juveniles en medioterreno.

PRIMER GOLPE

El cuadro albiverde, que marcha tercero cumplida la primera rueda de la Primera “B”, salió a jugar sin complejos frente a un rival en teoría superior.

Y rápidamente se puso en ventaja. A los 4’, Andrés Souper recibió cerca de la mitad de cancha, giró, trazó una diagonal en la que fue apilando varios rivales y a la entrada del área sacó un zurdazo pegado al poste para batir a Darío Melo.

El gol no frenó el ímpetu del local, pues ahogaba al “cacique” en la salida, mientras Richard Barroilhet atormentaba con sus corridas por la banda derecha y el ágil Ignacio Lemmo complicaba con su movilidad a los centrales albos.

Pese al complicado escenario que enfrentaba, Colo Colo no renunciaba a su libreto de salir jugando desde el fondo, pero se equivocaba una y otra vez.

Incluso, le pudo costar caro. Lemmo, en dos ocasiones, y el lateral Diego Subiabre estuvieron a punto de estirar la ventaja, mientras la visita miraba el arco rival desde lejos, con un mediocampo inoperante y laterales “atornillados”.

Recién sobre el final de la primera mitad se creó una situación de peligro. Felipe Campos subió por la derecha y puso la pelota en la cabeza de Branco Provoste, sin embargo falló por centímetros.

COMPLEMENTO

La escuadra del “Comandante” pareció no tomar nota de lo ocurrido durante el primer lapso. A los 53’, por enésima vez, perdió la pelota en el mediocampo y Souper, quien dejó toques de distinción cada vez que tocó la pelota, filtró un pase exquisito para Ignacio. El ariete uruguayo tuvo todo el tiempo del mundo para decidir dónde poner la pelota y nada pudo hacer Melo para frenar su zurdazo.

Al igual que en el Campeonato Nacional, donde marchan segundos, los de Macul intentaron reaccionar urgidos por el marcador. Adelantaron líneas y Pablo Mouche empezó a penetrar por la izquierda, sin embargo el meta “salmonero” Daniel Castillo estuvo notable para negarle el gol a Javier Parraguez, Juan Manuel Insaurralde y Andrés Vilches.

Así, Puerto Montt quedó bien perfilado de cara a la revancha de este jueves en el Monumental (21 horas, de Magallanes) y mantiene un invicto importante, pues no pierde en casa desde mayo de 2018.

En tanto, Colo Colo y su técnico tendrán que redoblar esfuerzos en Macul (necesitan ganar por tres goles de diferencia o mínimo dos para ir a los penales) si quieren evitar un segundo fracaso en la presente temporada, después de la eliminación en primera fase de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle de Ecuador.

ALINEACIONES

Puerto Montt (2): Daniel Castillo; Gino Alucema, Alonso Rodríguez, Fernando Cornejo, Diego Subiabre; Byron Bustamante, Octavio Pozo (97’ Jorge Aquino), Andrés Souper; Richard Barroihlet, Ignacio Lemmo y Nicolás Gauna. DT: Fernando Vergara.

Colo Colo (0): Darío Melo; Felipe Campos, Matías Zaldivia, Juan Manuel Insaurralde, Ronald de la Fuente (77’ Cristián Gutiérrez); Branco Provoste, Bryan Soto (58’ Andrés Vilches), Carlo Villanueva (81’ Marcos Bolados); Gabriel Costa, Javier Parraguez y Pablo Mouche. DT: Mario Salas.

Público: 9.480 espectadores.

MOUCHE MOLESTO

Tras la derrota, el delantero albo Pablo Mouche criticó duramente el pasto sintético del Chinquihue. “Es una mierda jugar en estas canchas… El bote es muy alto y te vas con dolores por todos lados. Es malísima, no estoy de acuerdo con jugar en estas canchas, pero no tenemos que poner excusas”, expresó muy molesto el ex Boca Juniors.

El argentino agregó que “ahora vamos a tener que salir a ser protagonistas desde el primer minuto en el Monumental. ¿Los juveniles?… No pasa nada, siempre se habla de que falta uno u otro, pero somos 30 jugadores en el plantel”.

SALAS AUTOCRITICO

El entrenador Mario Salas pudo la pelota al piso. “No fue un buen partido nuestro y el marcador así lo demuestra. Quedamos al debe en muchas cosas y fuimos un equipo muy permeable. El ambiente y la cancha no es ninguna excusa. Un jugador Colo Colo tiene que estar preparado para jugar en cualquier tipo de condiciones”, enfatizó el DT albo.

“Algún día será la altura, en otro la cancha, en otra ocasión la lluvia, y no, hoy (ayer) nos vimos superados por Puerto Montt en amplios pasaje del partido y nosotros ayudamos mucho a que su rendimiento fuera superior al nuestro”, complementó.

De cara a la revancha -obviando las ausencias por lesión y por las selecciones adulta y Sub-23- Salas sostuvo que “este va a ser el mismo plantel que va a jugar la revancha y tenemos que salir adelante, mejorar los niveles de concentración y salir con más actitud y más fútbol”.