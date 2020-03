Ayer se cumplieron 22 años desde que Marcelo Ríos se transformó en número uno del mundo, un tema que -enfatizó- pasa a segundo plano. “Esta ‘hueá’ de pandemia es terrible y uno sigue sin tomarle el peso”, sostuvo el “Chino”.

En el mismo día que se celebró un nuevo aniversario de su llegada al número uno del escalafón mundial de la ATP, Marcelo Ríos se refirió ayer a la crisis del coronavirus y lamentó profundamente la cruda realidad, dejando en segundo plano la hazaña que lo alzó como uno de los mejores deportistas históricos de nuestro país.

“Esta ‘hueá’ de pandemia es terrible y uno sigue sin tomarle el peso. 100.000 infectados sólo en Estados Unidos. Qué angustia cuando uno no puede ayudar y sigue muriendo gente. Nunca pensé que viviría algo así”, publicó el ex tenista en Instagram.

En otro mensaje le restó importancia al aniversario de la emblemática victoria sobre André Agassi en Key Biscayne, triunfo que le permitió transformarse en “top one”.

“No es soberbia, pero para mí lo del número uno hoy pasa a segundo plano, porque este tema del coronavirus me tiene preocupado… Tengo familiares adultos y veo que muere y muere gente”, cerró.

FRASES MAS

POLEMICAS

22 años han transcurrido desde que el “Chino” alcanzó la cima del tenis mundial el 29 de marzo de 1998.

Ríos estuvo cuatro semanas consecutivas como número uno (desde el 30 de ese mes), para después descender al tercer casillero y recuperar la cima el 10 de agosto, lo que duraría dos semanas más.

Pero su trayectoria no sólo supo de talento y calidad tenística. También se le conoce a Ríos por su coprolalia, nula empatía y fuerte carácter. Una personalidad complicada, por así decirlo, que le ha llevado a decir las cosas sin filtro alguno, tal como lo demuestran estas frases que alguna vez lanzó durante los últimos 22 años:

1- “Me siento igual que como si fuera 100”, tras ser número uno del mundo en 1998.

2.- “Una vez busqué mi nombre en Google y vi que estaba asociado a un término conocido como la enfermedad de Asperger. Después de leer el artículo, creo que soy Asperger, porque de 70 síntomas que salen mencionados, me siento identificado con 69”.

3.- “No soy antipático, pero mi personalidad es diferente al común de los chilenos. Ellos son habitualmente callados y ‘quedados’. El problema es que la gente no acepta que uno sea distinto”.

4.- “Uno de los momentos que más me marcó fue cuando gané el primer torneo ATP, en Holanda. Ahí me dije: ‘Chuta que es fácil’…”.

“EL PASTO ES

PARA LAS VACAS”

5.- “Aunque haya ganado algunos partidos en canchas de césped, sigo pensando que el pasto es para las vacas, o para jugar al fútbol y al golf. Aunque si gano en Wimbledon, quizá diga que es mi superficie favorita”.

6.- “Los americanos dicen que nunca he ganado un Grand Slam, pero nunca mencionan que Pete Sampras jamás ganó un torneo en arcilla”.

7.- “No encuentro cosa más entretenida que jugar de visita y burlarse del público. Es bueno entretenerse en la cancha”.

8.- “Siempre he dicho que el tenis de hombres es muy duro, que no es como el de mujeres, donde ganas sólo un partido y ya estás en cuartos de final… El otro día vi un partido entre Hingis y una chica alemana, que no recuerdo su nombre. Fue 6-0 y 6-1, y era la cuarta ronda. Es una broma. En hombres eso no sucede”.

9.- “Roger Federer es lejos el mejor tenista de toda la historia. Me llama la atención su motivación de seguir jugando tras haber ganado tanto”.

“AMOR Y ODIO”

POR LAS WILLIAMS

10.- “Por las Williams (hermanas tenistas Serena y Venus) siento amor y odio… Amor, porque las conozco desde el Rancho de Bollettieri (centro de entrenamiento en Estados Unidos). Nos llevábamos muy bien y era una relación bien agradable. Y de odio, porque me acuerdo que estábamos en Australia y ella (Serena) quería jugar con los hombres. Entonces, la hicieron jugar con Karsten Braasch, un tipo que estaba 300 del mundo, y perdió 6-0”.

11.- “Como dice mi amigo personal Diego Armando ‘que la chupen todos ustedes’, porque no hablo con ningún periodista”.

12.- “Da lata que (los periodistas) hablen cosas de los jugadores cuando pierden. Cuando salieron campeones de América nadie se acordaba de que (Arturo) Vidal había chocado”.

13.- “El chileno no sabe tratar a sus ídolos. Cuando estás arriba, todos son tus amigos, pero cuando estás abajo, te hacen mierda”.

“LA GIMNASIA NO

ES PROFESIONAL”

14.- “No lo veo como un deporte profesional (gimnasia). Obviamente el tipo (Tomás González) es seco para lo que hace, pero lo veo más como un deporte que no está metido entre los deportes como el fútbol o el tenis”.

15.- “No pongo las manos al fuego por nadie (doping positivo de Jarry). Es súper difícil… Yo quiero harto al ‘Nico’ y le dije: ‘Vas a seguir siendo el Nico Jarry si te suspenden por cuatro años o lo que sea. Te quiero como amigo, te quiero como jugador y si no juga’i nunca más, igual vas a seguir siendo mi amigo’… No estoy diciendo que lo hizo o no lo hizo, él es el único que sabe y se sabrá más adelante”.

TRUMP Y MADURO

16.- “Trump acá dice que mañana va a matar al ‘hueón’ de Irak y lo mata. Es un ‘hueón’ perro. Tiene al país bien derecho (…) Yo con Maduro nada, ha hecho mierda a su país, pero tiene personalidad. Son ‘hueones’ perros. Piñera fue muy blandito y no supo salir de la situación rápidamente”.

17.- “Yo veía a Venezuela antes. No es que me riera, pero decía ‘cómo puede llegar un país a ese nivel’… Y de repente nosotros caemos en lo mismo. No lo podía creer”.

18.- “Lo pillaron (con doping positivo) cuatro veces y la ATP lo tapó porque era André Agassi y el tenis se iba a la mierda… Yo a la ATP la encuentro la ‘hueá’ más mierda que existe. Puros gringos metidos”.