Quiebre total: ByN decidió “despedir” a jugadores de Colo Colo hasta nuevo aviso

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el plantel para rebajar los salarios, la concesionaria alba decidió acogerse a la Ley de Protección del Empleo. “La sangre llegó al río, es un día muy triste”, comentó un decepcionado Mosa, lamentando que “los jugadores le dieron la espalda al club”.

Una “bomba” explotó ayer en Colo Colo. A través de su presidente Aníbal Mosa (foto) y en una tensa conferencia de prensa, la concesionaria Blanco y Negro informó que decidió romper las negociaciones con el plantel albo en la búsqueda de alternativas para combatir la crisis económica derivada del coronavirus, anunciando que se acogerán a la Ley de Protección del Empleo luego que no se pudiera alcanzar un acuerdo con los jugadores para rebajar salarios.

“No fuimos capaces de convencer y hacer entender que esta situación no es originada por Colo Colo, sino que por un virus que tiene aquejada a toda la humanidad. Hubo un quiebre y los jugadores le dieron la espalda a la institución… Por eso nos hemos visto obligados a recurrir a la Ley de Protección del empleo”, apuntó Mosa, sólo minutos después que el plantel expusiera la propuesta que le había presentado a la concesionaria el día anterior.

INSTANCIAS AGOTADAS

“Hicimos todo, nunca cerramos las conversaciones ni agotamos las posibilidades de diálogo. Lamentablemente la sangre llegó al río. Creo que este directorio tomó los caminos que debía, hicimos los esfuerzos para darle seguridad a la institución y tranquilidad a mucha gente”, agregó Mosa.

Aclaró que con el resto de los funcionarios de ByN se logró un acuerdo y seguirán percibiendo sus ingresos de manera íntegra. “Colo Colo tiene 168 empleados, de los cuales a 135 no se les tocará el sueldo ni se les va a desvincular. Sin embargo, los jugadores no aceptaron nuestra propuesta y se tornó una cosa medio obsesiva. Ellos no entendieron que debían perder parte de su remuneración. Hicimos una propuesta seria y concreta y nos pegaron un portazo en la cara”, expuso, subrayando que el 80 por ciento de los gastos institucionales corresponden a los salarios. “Eso se destina de los 1.150 millones que cuesta mantener el club”, graficó el mandamás albo.

PRESIDENTE

“PRO CAMARIN”

“Nunca quisimos llegar a esto, ni pensamos que nos tendríamos que colocar en una situación así. Es conmovedor, trágico. Hoy era el momento de tener un apoyo y compromiso de todos los que hacemos está institución… Les pedí a los jugadores su ayuda, haciéndoles entender que la mayoría de las economías están colapsando y nosotros no estamos ajenos a eso. Pero no hubo respuesta positiva y estoy muy afectado por eso, porque tengo una cercanía importante con la mayor parte de los jugadores. Siempre he sido un presidente ‘pro camarín’ e incluso me he ganado peleas con mis pares debido a eso. Estoy muy triste y desilusionado”, cerró Mosa.

PROPUESTA DEL CLUB

Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente del club, explicó la propuesta de la dirigencia alba, que partía por no desvincular a ningún funcionario, empleado, futbolista o técnico por causa del coronavirus.

Además, ByN planteó que entre abril y diciembre de este año “los ingresos líquidos menores a 1 millón de pesos no iban a tener ningún tipo de descuento, mientras que los de entre 1 millón y 2,5 millones quedaban sujetos a un 15% de descuento del salario sin retorno y un 15% de descuento que se reintegraba desde enero a septiembre de 2021.

En tanto, los sueldos que van de 2,5 millones a 7,5 millones tenían en la propuesta un 20% de descuento sin retorno y un 20% para devolver el próximo año.

Finalmente, los salarios sobre 7,5 millones iban a registrar un 25% de descuento sin retorno y un 25% con devolución en 2021.

Aparte de eso, Mayne-Nicholls destacó que el club estaba dispuesto a realizar, entre 2020 y 2022, cinco amistosos, tres cenas de fin de año y dos almuerzos por el aniversario del club, con el fin de generar recursos para reintegrar el porcentaje que no se iba a retornar.

CONTRAPROPUESTA

Ante esta propuesta del club, que no era negociable, el plantel envió el martes una contrapropuesta al gerente deportivo Marcelo Espina, la cual, como ya se sabe, no fue aceptada.

“Proponemos la siguiente fórmula. Para quienes ganan 4 millones de pesos hacia abajo, que no se produzca ningún descuento. Del tramo de 4 a 7 millones, un 30% menos y para los sueldos de 7 millones hacia arriba, un 40% de descuento. Esta rebaja comprenden los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2020, volviendo a la normalidad de pago en septiembre del presente año”, plantearon los jugadores mediante un oficio.

Eso sí, se aclaró que “el reingreso de los porcentajes de descuentos antes mencionados deberán ser devueltos a partir de enero de 2021 para quienes tienen contrato vigente. Y para cumplir este propósito quedamos a disposición para jugar partidos amistosos o participar de actividades extradeportivas como una forma de cooperar y generar recursos”.

MOLESTIA DE

MAYNE-NICHOLLS

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, se mostró muy molesto por la decisión de los jugadores.

“Hubo varias gestiones para tratar de evitar acogernos a esta ley, pero lamentablemente no fuimos capaces de avanzar… El directorio le comunicó a Esteban Paredes, Julio Barroso y Matías Zaldivia, con números, la situación financiera del club y respondimos a todas sus preguntas. Recibimos después una contrapropuesta, pese a que la nuestra no era una propuesta negociable”, comentó el personero.

Agregó que, “con más de 25 años en el fútbol, nunca había escuchado a los jugadores decir ‘estamos dispuestos a jugar partidos amistosos’… Eso forma parte de su trabajo, por qué tendríamos que aceptar que estén dispuestos”.

En lo inmediato, Mayne-Nicholls enfatizó que “ahora la ley nos obliga a suspender la relación laboral, por lo tanto, los jugadores, una vez notificados, ya no tienen dependencia laboral. Desde hoy y hasta que no vuelva el fútbol, los jugadores no tienen situación contractual con nosotros”.