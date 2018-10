Quintanilla busca el “tri” en Marruecos

Pablo Quintanilla (Husqvarna, foto) quedó momentáneamente en el undécimo lugar de la clasificación general del Rally de Marruecos, última fecha del Campeonato Mundial, tras disputarse ayer la primera etapa entre Fez y Erfoud con dos especiales de 99 y 68 kilómetros.

El piloto nacional cometió varios errores de navegación. Erró al dejar un lecho de río y avanzó casi diez kilómetros en un sentido diferente al que recomendaba roadbook, situación que lo obligó a regresar al punto inicial para recuperar el tranco correcto.

Además, los tres días de tormentas previos a la competencia afectaron la condición de los caminos y valles desérticos, dificultad que se vio aumentada por la escasa claridad producto de la neblina.

TRANQUILO

“Lo que me pasó, le puede pasar mañana (hoy) a otro piloto… Creo que esta carrera será muy particular: los caminos están muy rotos por las lluvias, casi no se ven y hay que sumarle los peligros por los cortes que dejó del agua que corrió. Habrá que ir con mucho cuidado”, comentó el chileno de cara a la segunda etapa (281 kilómetros de especial).

Recordemos que Quintanilla lidera el ranking 2018 y busca el tricampeonato mundial, luego de campeonar el año pasado y en 2016. En el podio, el nacional llegó a Marruecos superando al australiano Toby Price por ocho unidades y al portugués Paulo Gonçalves (Honda) por 12.

PRIMERA ETAPA

Así finalizó ayer la primera etapa:

1.- Toby Price (Australia / KTM) 2h13’18”.

2.- Matthias Walkner (Austria / KTM) a 2’48”.

3.- Sam Sunderland (Gran Bretaña / KTM) a 6’13”.

4.- Paulo Gonçalves (Portugal / Honda) a 8’47”.

11.- Pablo Quintanilla (Chile / Husqvarna) a 2h44’25”.