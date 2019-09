Quintanilla recupera el liderato

La segunda de tres etapas ganó ayer Pablo Quintanilla (Husqvarna, foto) para recuperar el liderato de la clasificación general de las motos en el Rally de Atacama, tercera fecha del Campeonato del Mundo.

El piloto nacional se adjudicó la denominada etapa “maratón” (Tierra Amarilla – Diego de Almagro), un recorrido de 280,63 kilómetros sin asistencia externa ni cambio de neumáticos, marcando un crono de 3 horas 23 minutos 3 segundos. Lo escoltó en esta tercera jornada el estadounidense Ricky Brabec (Honda) a 3’58.

En la general, el chileno suma 9 horas 4 minutos 48 segundos, seguido a 4’26” de San Sunderland (KTM) y a 8’44” del argentino Kevin Benavides (Honda), quien había desplazado del liderato a “Quintafondo” en la etapa del miércoles pero ayer finalizó apenas octavo.

Recordemos que el representante nacional volvió a competir en Atacama luego de ocho meses inactivo por la doble fractura sufrida en la pierna izquierda durante el Rally Dakar 2019.

La penúltima etapa de hoy cubrirá el tramo Diego de Almagro – Copiapó (353,14 kilómetros).

LOS TIEMPOS

Tercera etapa

1.- Pablo Quintanilla, Chile, 3h23’03”.

2.- Ricky Brabec, Estados Unidos, a 3’58”.

3.- Sam Sunderland, Gran Bretaña, a 4’06”.

9.- José Ignacio Cornejo, Chile, a 11’16”.

Clasificación general

1° Pablo Quintanilla, Chile, 9h04’48”.

2.- Sam Sunderland, Gran Bretaña, 4’26”.

3.- Kevin Benavides, Argentina, 8’44”.

8.- José Ignacio Cornejo, Chile, 22’31”.

“CUATRIS”

En cuatriciclos se mantiene en la primera posición de la clasificación general Giovanni Enrico (Yamaha) con 12h43’39”. Le sigue el ex campeón del Dakar y del Mundial, el polaco Rafal Sonik (Yamaha), a 5’22”. Tercero está Italo Pedemonte (Yamaha) a 7’11”.

En autos (Side by Side) el podio es íntegramente nacional, liderado por Hernán Garcés (Can Am) con 11h17’31”. Segundo está el copiapino Rodrigo Moreno (Can Am) a 16’34” y tercero aparece Gerardo Rosselot (Can Am) a 1h41’11”.