Quintanilla volvió con todo y lidera Rally de Atacama

Pablo Quintanilla (Husqvarna, foto) dio la sorpresa ayer y tuvo un regreso triunfal tras siete meses de inactividad, al llevarse la victoria en la primera etapa del Rally de Atacama, válido por la tercera fecha del Mundial de Crosscountry.

El piloto nacional se impuso en los 266,30 kilómetros de recorrido por el desierto de Atacama con 2 horas 33 minutos 16 segundos, seguido del británico Sam Sunderland (KTM) a 2 minutos 58 segundos y del argentino Kevin Benavides (Honda) a 4’53’’.

“Es impresionante volver a correr así después de tanto tiempo, haber dominado todo el día y ganar la etapa. Es algo que no me lo esperaba, fue una linda sorpresa. Me sentí muy bien, seguro en mi moto y además lo disfruté mucho. ¿Qué más puedo decir? Estoy muy feliz y motivado por regresar con un triunfo en el primer día”, comentó a su llegada a Tierra Amarilla.

VENTAJA

El ex bicampeón mundial de la especialidad utilizó a su favor el haber largado después de los cinco primeros, con lo cual navegó en la búsqueda de los “waypoints” (puntos de control) apoyándose también en las referencias que iban dejando sus rivales sobre la arena.

En “cuatris” triunfó el antofagastino Giovanni Enrico (Yamaha) en un sorpresivo resultado, venciendo al experimentado polaco Rafal Sonik (Yamaha) con un crono de 3h44’17”, aventajando al europeo por 5’43”. Tercero se ubicó el también antofagastino Italo Pedemonte (Yamaha) a 8’03”.

En la serie Side by Side la victoria fue para el copiapino Rodrigo Moreno (Can Am) con 3 horas 9 minutos 5 segundos. Lo escoltaron el capitalino Hernán Garcés (Can Am) a 46 segundos y el local Michelangelo Bertola (Can Am) a 4’53”.

La segunda de cinco etapas contempla para hoy 375,91 kilómetros de recorrido en el tramo Tierra Amarilla, Huasco y Tierra Amarilla, por duras y ascendentes huellas en dunas de la cordillera de la costa. La prueba se iniciará en Tierra Amarilla a las 8,00 (hora local).

PRIMERA ETAPA

Motos

1.- Pablo Quintanilla, Chile, 2h22’24”.

2.- Sam Sunderland, Gran Bretaña, a 2’50”.

3.- Kevin Benavides, Argentina, a 4’19”.

4.- Ricky Brabec, Estados Unidos, a 5’17”.

5.- Matthias Walkner, Austria, a 6’45”.

6.- Joan Barreda, España, a 7’37”.

7.- José Ignacio Cornejo, Chile, a 7’55”.

8.- Toby Price, Australia, a 7’56”.

Cuatriciclos

1.- Giovanni Enrico, Chile, 3h44’17”.

2.- Rafal Sonik, Polonia, a 5’43”.

3.- Italo Pedemonte, Chile, a 8’03”.

Side by Side

1.- Rodrigo Moreno, Chile, 3h09’05”.

2.- Hernán Garcés, Chile, a 46”.

3.- Michelangelo Bertola, Chile, a 4’53”.