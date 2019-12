Quinteros deja Católica y parte a México

Lo que parecía una especulación terminó siendo realidad: tras coronarse campeón, el técnico Gustavo Quinteros se fue de Universidad Católica y su nuevo destino será México, donde dirigirá al Xolos de Tijuana.

“A través de su representante, Gustavo Quinteros anunció formalmente al club que hará uso de la cláusula de salida que establece su contrato, con lo cual dejará de ser el técnico de Universidad Católica”, confirmó ayer el cuadro precordillerano a través de un comunicado.

La salida del ex seleccionador de Ecuador y Bolivia era un rumor que sonaba hace varios días. El mismo DT había admitido que estaba escuchando ofertas y que la crisis social que paralizó el torneo lo tenía en vilo.

UNA “OFERTA MUY SUPERIOR”

Pero, además, el dinero que ganará en México no resiste comparación con lo que cobraba en nuestro país y así lo reveló el comunicado de Cruzados SADP, apuntando que el DT “nos informó que la razón de esta decisión se debe a que recibió una oferta muy superior de otro club, rechazando de esta manera una propuesta de mejoramiento y extensión de su contrato que terminaba a fines de 2020”.

CAMPAÑA

Quinteros tuvo un gran 2019 con los cruzados. Ganó el Campeonato Nacional con 13 puntos de diferencia sobre el segundo y sólo le faltó hacer un buen papel en la Copa Libertadores, donde quedó eliminado en la fase grupal. Asimismo, tampoco consiguió avanzar de ronda en la Sudamericana.

“Durante el año que dirigió a la UC consiguió la Supercopa y el Campeonato Nacional 2019. Además, alcanzó las semifinales de la Copa Chile, torneo que aún se encuentra en desarrollo”, detalló Católica en el comunicado.

El presidente de la institución, Juan Tagle, agradeció lo hecho por el entrenador, quien agarró el equipo de Beñat San José y lo llevó al bicampeonato. “Gustavo cumplió con creces las expectativas que teníamos de él al momento de llegar al club. Demostró toda su capacidad y experiencia logrando los objetivos que nos habíamos planteado. No es fácil renovarse en el éxito y él lo logró con un plantel que venía de ser campeón”, afirmó el mandamás cruzado.

GOROSITO

Anoche, el entrenador argentino e ídolo de Universidad Católica, Néstor Gorosito, se refirió a la posibilidad de asumir la banca cruzada.

“Es completamente lógico que cada vez que se va el técnico de Católica aparezca mi nombre, por mi identificación con los colores del club. Es una cosa lógica, pero no corresponde que yo esté diciendo si me gustaría o no dirigir en la UC”, comentó “Pipo”.

“Los dirigentes tienen que tener la libertad, como la han tenido hasta ahora, para elegir lo mejor y lo han hecho muy bien, como con (Mario) Salas en su momento. Hay gente que por ahí no está identificada con el club y le ha ido muy bien. Eso habla bien también de la gente que eligen”, agregó.