Rally “Los Glaciares” fue presentado en Santiago

En el palacio Subercaseaux, con la presencia de Marisol Andrade, alcaldesa de Porvenir, y de José Tomás Díaz, presidente de la Federación de Motociclismo de Chile, fue presentada en Santiago la cuarta edición del Rally Enduro Los Glaciares de Tierra del Fuego “Gran Premio Carlo de Gavardo” que organiza el club 18 de Septiembre de Porvenir.

El evento además contó con la asistencia de Carlos Soto, director del club organizador; de los concejales fueguinos Rosa Gesell, Ryan Verdugo, Mario Cárcamo y Javier Nancuante junto a los pilotos Tomás de Gavardo y al español Mario Román a quienes se los nombró embajadores deportivos de Porvenir, en el marco de las actividades por los 500 años del estrecho de Magallanes.

La prueba se correrá en diciembre en una fecha aún por confirmar y donde se espera medio centenar de participantes con figuras internacionales según lo indicó el propio Carlos Soto.

“En 2014 nació la idea con Carlo de Gavardo para promocionar la isla de Tierra del Fuego. Lamentablemente él nos dejó a mediados de 2015 así que junto a su padre (Giorgio) y su hijo mayor (Tomás) se logró realizar la prueba en el verano de 2016”.

CALIDAD HUMANA

Por su parte, Marisol Andrade también destacó la iniciativa del fallecido piloto que en su oportunidad fue campeón mundial de rally cross country.

“Carlo tenía una gran calidad humana y un gran amor por Tierra del Fuego. Por eso se le ocurrió realizar una carrera en la isla para mostrar sus virtudes y bellezas, en el confín de Chile, donde no es fácil vivir”, recalcó la edil.

Luego de que recibiera el galvano como embajador deportivo, Mario Román, quien hace unos días se consagró campeón de España de motociclismo enduro extremo, además de poseer varios títulos en el trial, el piloto agradeció el gesto comunal.

“Estoy muy agradecido de este nombramiento como embajador deportivo de Porvenir, una tierra que aún no piso, pero que sí conozco por imágenes y por lo que me han hablado de ella. Espero estar por allá el próximo año, ya que no podré ir en el presente por compromisos ya contraídos”, explicó el piloto de 29 años.

TOMAS DE

GAVARDO

En tanto, Tomás de Gavardo, quien corrió el 2017, ya conoce el duro terreno de la isla tras un par de caídas en los 750 kilómetros de recorrido, obteniendo un quinto lugar.

“Gracias a la gestión de Carlos Soto el Rally Enduro Glaciares de Tierra del Fuego es una realidad junto con el apoyo de la alcaldesa y su equipo de trabajo. Así se muestra la belleza de la isla y de su gente como lo ideó mi papá”, dijo el actual campeón mundial Junior de Bajas Cross Country.

José Tomás Díaz manifestó su complacencia por esta actividad en el fin del mundo, “me parece extraordinario el esfuerzo que realiza Porvenir y toda la Tierra del Fuego que colabora con esta actividad. Espero en el corto plazo que todos los pilotos de la zona estén federados para que tengan un respaldo oficial”, indicó el dirigente.

En las próximas dos semanas se dará a conocer la fecha exacta de la prueba y abrir las inscripciones para lo que será la cuarta versión de esta prueba que promete un récord de inscritos.