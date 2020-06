Ramón Abello: “Siempre pensé en volver acá”

Dos décadas han transcurrido desde que se retiró del fútbol profesional con sólo 28 años de edad. ¿Muy joven?… “Siento que fue una buena decisión”, confiesa. ¿Arrepentido?… “No, para nada, siempre pensé en volver acá”.

Son palabras de Ramón Angel Abello Cárdenas, uno de los destacados deportistas que nuestra región le ha regalado al fútbol profesional.

Lo suyo adquiere un papel muy relevante que el tiempo se ha encargado de valorar. Es que junto a Luis Guajardo fueron los encargados de reabrir las puertas del balompié rentado a los futbolistas magallánicos después de muchos años, desde la época de Mario Galindo.

Ciertamente, la huella trazada por Ramón y “Pelu” a punta de esfuerzo, humildad, talento, jerarquía y profesionalismo dejó un legado valioso. Ese que a poco andar reforzó Mauricio Aros y que varias promesas han ido tomando como ejemplo, algunas con mayor éxito que otras.

Hoy, a sus 48 años, Abello repasa el camino trazado. Desde las series menores que hizo entre 1978 y 1990 en el desaparecido club Enap hasta su paso por Deportes Concepción (1991-95), La Serena (1996-98), Iquique (1999) y nuevamente el cuadro serenense (2000), para firmar un tempranero retiro tras una década en la actividad.

PRIMEROS PASOS

– ¿Cómo se dio tu arribo a las series menores de Deportes Concepción?

– “El año ‘91 participé del Nacional Juvenil en Villarrica por Punta Arenas. Ahí estaba un captador de jóvenes para potenciar las series juveniles de Deportes Concepción y junto al ‘Pelu’ Guajardo y aproximadamente 12 jóvenes más llegamos al club”.

– ¿Qué se siente haber reabierto junto a “Pelu” Guajardo las puertas del profesionalismo a los futbolistas magallánicos después de una larga “sequía”?

– “Fue importante porque nos permitió apoyar a diferentes jóvenes que deseaban probar suerte en inferiores del profesionalismo, siendo sin duda Mauricio Aros uno de los más destacados por todos los logros que obtuvo en su carrera. Por supuesto, todo eso gracias al profesionalismo, sacrificio, constancia y enormes condiciones futbolísticas que siempre tuvo”.

EN TRES CLUBES

– ¿Qué tal tu experiencia en “Conce” jugando ya a nivel adulto?

– “Fue maravilloso poder, aún siendo juvenil, ya comenzar a alternar en el equipo adulto, donde se mantenía la base del elenco que el año ‘91 disputó la Copa Libertadores junto a Colo Colo”.

“También durante mi estadía en el club experimenté la tristeza del descenso el año ‘93 y la alegría de volver a ‘Primera’ el año siguiente. Son vivencias que sirvieron para ir madurando como persona y jugador y que fueron fundamentales para poder seguir rindiendo en los años próximos”.

– ¿Y tu incursión en La Serena?

– “El año ‘96 llego a La Serena a conformar un plantel que tenía como único objetivo volver a ‘Primera’. Era una mezcla de juventud y experiencia que tenía la convicción de que con mucho esfuerzo y sacrificio se lograría. Gracias a Dios subimos y me mantuve por dos temporadas más en esa hermosa institución”.

– En Iquique hubo problemas en 1999…

– “Se formó un buen equipo dirigido por el ‘Peineta’ (Jorge Garcés). Era competitivo, con jugadores como Juan Carreño, Pablo Lenci, (Nelson) Cossio y anduvimos bastante bien hasta mediados de campeonato. Pero (los dirigentes) se hicieron expectativas muy grandes, con sueldos muy altos y los últimos meses no nos pagaron, entonces como plantel decidimos ir a la Inspección del Trabajo. Al final, nos quedaron debiendo como cuatro meses y con los años recuperamos algo, pero no todo. En la cancha, Iquique terminó jugando prácticamente con juveniles en la última fecha y descendió”.

POR LA BANDA

– ¿Siempre jugando de lateral izquierdo?

– “En las inferiores jugué de lateral, central y volante de contención, pero a nivel adulto ya hice una carrera de lateral izquierdo. Cuando eres zurdo, pasa que te encajonan por la banda y en mi caso terminé quedándome en el puesto, lo que coincidió también con la partida de Marcelo Miranda a Cobreloa”.

– Compartiste camarín con muchos futbolistas destacados.

– “Para mí los primeros siempre serán el ‘Pelu’ (Guajardo) y el ‘Mauro’ (Aros), porque juntos siempre tuvimos una excelente convivencia y logramos los objetivos de ser y permanecer por unos años en el profesionalismo. Junto a ellos también puedo mencionar a jugadores como (Jorge) ‘Coke’ Contreras, (Nicolás) Villamil, Rubén Martínez, Raúl Aredes, Hugo González y Horacio Lugo. Siempre tuve muy buena relación con mis compañeros en los clubes y hoy gracias a la tecnología puedo tener mucho contacto con ellos”.

“BUENA DECISION”

– ¿Por qué decidiste retirarte con sólo 28 años de edad?

-“El año 2001 tuve una oferta para ir a Deportes Temuco, no llegamos a acuerdo económico y decidí quedarme definitivamente en mi tierra natal. Lo otro es que en esa época estaba el bajón económico del fútbol y no valía la pena seguir. De hecho, varios compañeros que siguieron en el fútbol e incluso fueron a ese club, no lo pasaron bien. Después, cuando llegué acá, tuve contacto con Cosal y Prat, que me podían ofrecer un tema laboral o económico”.

“Siento que de todas maneras tomé una buena decisión. No estoy arrepentido para nada. De hecho, siempre pensé que una vez retirado iba a volver a mi tierra, donde tengo toda mi familia. Me gusta mi ciudad, el clima, me gusta todo”.

– ¿Cómo te trató el fútbol profesional en lo económico?

– “A uno le hubiera gustado llegar a un club ‘grande’ porque es otra vitrina, otras platas, normalmente están en torneos internacionales y eso me hubiese permitido tener un colchón mejor para el futuro, pero de todas maneras los pesitos que gané los invertí bien. Hoy tengo mi casa, mi parcela con su casa también, cosas que sin el fútbol hubiese sido difícil de conseguir. Sólo me queda dar gracias a la vida por la oportunidad de haber sido futbolista profesional, algo que nunca busqué y que se dio por ese viaje al Nacional Juvenil de Villarrica”.

– ¿Tuviste muchas lesiones en tu carrera?

– “Profesionalmente la más grave fue la rotura de ligamento cruzado cuando estaba en Iquique (1999). Recién después de seis meses comenzar a retomar cancha. La otra fue ya en Punta Arenas, el 2003: sufrí la rotura del tendón de Aquiles. Pero ambas lesiones tuvieron una buena recuperacion y eso me permitió volver a las actividades futbolísticas”.

– ¿Qué técnicos te marcaron?

– “A nivel regional, en Enap, José ‘Panameño’ Rivas; en el plano escolar mi gran amigo Mario Díaz (q.e.p.d.); y a nivel profesional Luis Vera, un técnico que siempre le dio tiraje a la juventud, y Julio César Antúnez, el entrenador uruguayo que me hizo debutar como titular y capitán en La Cisterna ante Palestino cuando yo aún era juvenil”.

CERCA DE LA “U”

Hincha de Universidad de Chile, el ex lateral zurdo puntarenense recuerda cuando estuvo a un tris de fichar por el cuadro azul y cuenta también cómo fue su “linda experiencia” en la “Roja”.

– En su momento estuviste a un paso de llegar a la “U”.

– “Sí. El año ‘94 estaba entrenando en ‘Juan Pinto Durán por la pre Selección Sub-23 y se me acercó un dirigente para avisarme que estaba a un paso de llegar a la ‘U’, pero luego todo se deshizo porque ‘Conce’ cotizó muy alto mi pase y se frustró todo. Al final llegó (Miguel) el ‘Chueco’ Ponce”.

– A propósito de la “Roja”, ¿cómo fue esa experiencia?

– “Fue en la pre Selección Sub-23 que fue a Colombia. Me nominó Mirko Jozic pero lamentablemente no quedé porque en el puesto que jugaba yo estaban también (Francisco) “Murci’ Rojas y Rodrigo Pérez, quienes ya eran titulares indiscutidos en sus equipos y con mucho más recorrido que yo”.

“Esa vez Eddio Inostroza habló conmigo después de un partido contra Colo Colo y me dijo que siga entrenando. Ya en ‘Pinto Durán’ dirigieron las prácticas (Wladimir) Bigorra y Manuel Rodríguez. Fue una linda experiencia”.

– ¿Sientes que te quedó algo pendiente?

– “Quizás me faltó haber tenido la oportunidad de jugar en un equipo más grande con la posibilidad de consolidar mi carrera”.

DE VUELTA A CASA

Actualmente, Ramón Abello es funcionario de una empresa del comercio local y por estos días se recupera de una discopatía que le impide realizar sus actividades con normalidad, pero -aclara- “ya estoy mucho mejor”.

– Tras el retiro continuaste vinculado al fútbol en Punta Arenas.

– “Sí, llegué al Prat (2001-2003) donde se conformó un gran plantel comandado por ‘Manolo’ Cárdenas y logramos títulos de Asociación y Regionales. Después pasé a Cosal y también fueron años de logros, participaciones regionales, y por último jugué una temporada en el Scout”.

“También participé como técnico en los planteles adultos de Cosal, Libertad e Ibáñez, donde intenté entregar lo que me dejó el fútbol profesional”.

– ¿Estabas jugando en alguna competencia local -a nivel senior- al momento de la pandemia?

– “No, hace muchos años que ya no juego, algo de ‘baby’ por ahí. Más que nada es una decisión personal, estoy enfocado cien por ciento a mi familia y hace tres años trabajando con las series inferiores del Sokol, donde tengo dos series a cargo”.

– ¿Qué opinas del fútbol actual? ¿Notas que ha evolucionado mucho técnica, física y tácticamente desde tu época a la fecha?

– “Sí, sin duda han cambiado los tiempos, con técnicos y preparadores físicos más preparados, con otras metodologías, pero en el ámbito nacional el nivel de los jugadores creo que no mejoró. Sólo hay que comparar los planteles de los equipos ‘grandes’ de hoy con los de la época de los ‘90”.

“Espero que mejore para levantar el nivel del fútbol chileno, con extranjeros de calidad que realmente sean un aporte. Por supuesto, la excepción son los logros de la ‘Generación Dorada’, a la cual hemos disfrutado tanto”.

– Con esto del Covid-19, ¿crees que el fútbol volverá a ser como antes?

– “Hay que tener fe y esperanza, esperar lo necesario para volver de forma segura a entrenar y disfrutar de este deporte que apasiona a tanta gente”.

– ¿Cuál es el consejo para los chicos magallánicos que quieren llegar al profesionalismo?

– “Los jóvenes de acá tienen muchas condiciones y virtudes para el fútbol y hoy existen muchas posibilidades para probarse en diferentes clubes nacionales, pero todo demanda un gran sacrificio, constancia, perseverancia y por sobre todo paciencia para que con sus cualidades y virtudes tengan buenas posibilidades de ser profesionales”.