Real Madrid conquista su Liga Nº34 y corta la racha de títulos de Arturo Vidal

Los merengues derrotaron 2-1 al Villarreal y sumaron su décimo triunfo seguido, tras el retorno del fútbol

en España. Barcelona cayó ante Osasuna y Lionel Messi asumió la crisis que afronta el equipo culé.

A una fecha del término de la Liga Española, el Real Madrid confirmó que, tras el prolongado receso por la pandemia del Covid-19, se encontraba en mejor estado de forma que el Barcelona. Diez triunfos consecutivos, sumado al irregular paso que tuvieron los catalanes, le otorgaron el trofeo tras dos años viendo cómo Messi y compañía celebraban y sumaron su liga Nº 34.

Los merengues se impusieron por 2-1 al Villarreal, con dos anotaciones del francés Karim Benzema, símbolo de esta recuperación que tuvo el equipo del técnico Zinedine Zidane, que en su regreso a la Casa Blanca demostró que más allá de las críticas recibidas por el juego del equipo, su historial de trofeos lo eleva al sitial de leyenda: 11 títulos, dos de ellos de la Liga y tres Champions League.

“Hemos sido los mejores porque somos los que más puntos hemos sumado. y ya está. Para mí es uno de los mejores días como profesional. La Champions es la Champions, pero esta Liga me pone más contento. Porque La Liga es la hostia”, declaró el técnico francés.

Otro mérito de esta campaña, es que logró el título sin contar ya con Cristiano Ronaldo, cuya partida a la Juventus, parecía presagiar una crisis en el elenco blanco, a la que se sumó el mismo Zidane. En el intertanto, Julen Lopetegui y Santiago Solari noi lograron convencer y así fue como el campeón mundial de Francia 98 retomó su cargo como entrenador.

Rey sin corona

Donde la crisis se instaló fue en el Barcelona de Arturo Vidal, que ingresó en el segundo tiempo en el encuentro en que los catalanes fueron derrotados, en casa, por el Osasuna, por 1-2. Antes de la parada por la pandemia, los culés aventajaban por dos puntos al Real Madrid, la que se esfumó con el retorno de la liga.

Vidal no pudo continuar con su racha de títulos, ya que llevaba ocho ligas ganadas de manera consecutiva en tres países diferentes: Italia con la Juventus, Bayern Munich, de Alemania; y la temporada pasada, con el Barcelona. Pero esta temporada, las erráticas conducciones técnicas de Ernesto Valverde, primero y de Quique Setién, desde enero de este año, terminaron por sepultar los sueños de otro título y pusieron mayor duda en el principal desafío de los catalanes: la Champions League.

Messi

Una muestra de esta crisis quedó reflejada en las palabras del astro argentino Lionel Messi, que con su gol alcanzó las 23 conquistas. “La sensación es que el equipo deja mucho que desear. Si queremos pelear por la Champions hay que cambiar mucho porque si no el partido con Napoli lo vamos a perder también”.

En su análisis, reconoció que “fuimos muy irregulares, perdimos puntos donde no deberíamos haber perdido, el partido de hoy (ayer) refleja lo que ha sido nuestro año”. Al mismo tiempo, recordó dolorosos episodios recientes: “Roma, Liverpool, la gente se está quedando sin paciencia porque no le estamos dando nada… Si queremos luchar por la Champions debemos cambiar muchas cosas, hacer mucha autocrítica. Ya dije que si seguíamos así no nos daba para Europa. No nos ha llegado ni para la Liga”, finalizó la “Pulga”.