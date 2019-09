“Recado” de Bravo incomoda a Rueda y se retira molesto

El gran coletazo que dejó el partido entre Chile y Honduras (además de las dudas sembradas por la derrota 1-2, claro está) fue la declaración que Claudio Bravo hizo apenas finalizó el compromiso en San Pedro Sula durante las primeras horas de ayer.

El portero, titular y prenda de garantía en los dos amistosos de la reciente “Fecha Fifa”, pidió sin rodeos el retorno de Marcelo Díaz a las convocatorias. El volante de Racing, pese a su calidad y vigencia, no ha sido considerado por el técnico Reinaldo Rueda durante el proceso que encabeza desde enero de 2018.

“Es un jugador valioso, muy importante. Hay que tener a todo el mundo para lo que viene y me encantaría tener a Marcelo a futuro”, fue la “sugerencia” que incomodó al técnico, más allá de que éste trató de medir sus palabras cuando fue consultado al respecto minutos después.

“Ese es un trabajo que yo tengo que desarrollar… Todo va a pasar por quienes estén disponibles y quienes estén dispuestos. Vamos a seguir en estas convocatorias y yo tomaré la decisión en el mes de octubre”, comentó el DT a poco de consumado el revés frente a los “catrachos”.

MOLESTIA

Ayer, antes de abordar el avión de regreso a Santiago, el técnico colombiano volvió a atender a la prensa, ahora en el terminal aéreo de San Pedro Sula.

La charla iba bien encaminada, hasta que un periodista le planteó lo dicho por Bravo y el DT, con evidente molestia, respondió con un tajante “Eso no fue así…”. Acto seguido, abandonó la improvisada rueda de prensa.

Con su reacción, el DT quiso demostrar que el “mensaje” del portero no fue relevante para él o, al menos se malinterpretaron las palabras de Bravo, siendo que en realidad lo expresado por el ex capitán claramente no tiene doble lectura.

Antes, Rueda alcanzó a comentar que “la derrota se va asimilando poco a poco; fue un partido parejo y muy intenso. Chile tuvo un primer tiempo muy bueno y en el segundo hubo una muy buena reacción de Honduras. Al final capitalizaron con dos goles, pero esperamos sacar los mejores conclusiones”.

“Desafortunadamente existe esa subvaloración hacia la Concacaf y creo que es lo que más castiga al pueblo sudamericano, porque no conocen el desarrollo que ha tenido Centroamérica, todo lo que se ha ganado acá…”, complementó.

CAPITANIA

Rueda también había hablado post partido y, entre otros temas, justificó por qué no le dio la capitanía a Bravo. “La idea es que siempre tengamos un capitán que esté transitando por zona central, que esté en contacto con el árbitro… Claudio cumplió con muchos años de capitán y tenemos que pensar en nuevas personas que cumplan con esa responsabilidad”, argumentó el DT de la Selección Chilena.

La jineta en esta ocasión fue para Paulo Díaz y en el empate 0-0 con Argentina el pasado jueves fue Alexis Sánchez quien portó el brazalete. Pero, ¿puede volver a ser capitán Bravo?: “Sí, es cuestión de tiempo, de tomar la mejor decisión para el grupo”, afirmó el DT.

También trató de explicar la derrota, después de comenzar ganando con gol de Alfonso Parot en un buen primer tiempo. “Honduras jugando de local con el 0-1 en contra definió un 4-4-2, con dos puntas y nuestros centrales quedaron mano a mano, entonces faltó respaldo de los laterales nuestros. Había que presionar más adelante para evitar que Honduras hiciera esa salida y todo eso nos generó situaciones difíciles. Funcionó mejor el comportamiento de ellos en el segundo tiempo y quizás por eso ganaron. Nos faltó eficacia para cambiar el marcador”, cerró el DT.