“Recibimos Colo Colo con mil millones de pérdida”

Harold Mayne-Nicholls sorprendió ayer al revelar en entrevista con La Tercera que el actual directorio de Blanco y Negro, heredó una millonaria deuda de la administración anterior que encabezó Gabriel Ruiz Tagle.

El vicepresidente ejecutivo de la concesionaria alba habló de varios temas, como su llegada al club de la mano de Aníbal Mosa, la ANFP y su fallido arribo a Universidad de Chile, entre otros temas.

A principios de año Mayne-Nicholls estuvo en la órbita de Azul Azul para llegar a un puesto ejecutivo, algo que finalmente no resultó. “La U me fue a buscar y Carlos Heller, me dijo: ‘Tráeme un proyecto, porque esto está listo’. En Colo Colo nadie me pidió un proyecto, me dijeron ‘Ven a trabajar con nosotros’. Si me invitan a trabajar, soy un profesional y si me dicen ‘trae un proyecto, porque está listo’, yo lo doy por hecho”, comentó.

LA DEUDA

Sobre la situación económica de Colo Colo, el ex presidente de la ANFP dijo haber encontrado un gran forado en las arcas. “Antes de llegar acá, leí varias notas en las que se decía que el club iba a quedar con 4 mil millones de pesos a favor. Llegué aquí y no era así. La situación es que recibimos Colo Colo con 1.000 millones de pesos en pérdida, no lo podía creer”.

“Estaba considerado que íbamos a jugar dos partidos de Copa Sudamericana como local. ¿Qué pasó? Que jugamos uno… Esos mil para atrás los equilibramos con la venta de (Esteban) Pavez y con la de Juan Carlos Gaete. Por Pavez este año nos pagan US$1.100.000 y por Gaete, US$300 mil, más el ahorro que hacemos en los salarios”, agregó.

ARRIBO A

COLO COLO

Mayne-Nicholls también contó cómo se dio su arribo a ByN. “Aníbal me llamó en la primera quincena de marzo. Hubo entre ocho y diez conversaciones. Me llamó poderosamente la atención una cosa: si la reunión era a las 5, y yo llegaba a las 5, Aníbal ya estaba. Siempre es una señal positiva que la gente cumpla con el horario”.

En cuanto al plan de trabajo que lo llevó a recalar finalmente en Colo Colo, Mayne-Nicholls afirmó que “son tres pilares en el marco del Proyecto Centenario: el fútbol joven, donde incluyo al fútbol femenino; infraestructura; y en tercer lugar generar una fuerza administrativa para que el club sea referencia en Sudamérica”.

REFUERZOS

En otro tema, el director técnico de Colo Colo, Mario Salas, dejó en el aire la posibilidad de sumar refuerzos en lo que queda del receso.

“Respondemos a políticas y planificaciones anuales. Hemos hecho un plan en el que sentimos que nos tiene que dar para todo el segundo semestre. Sentimos que ante la salida de Esteban Pavez quizás podríamos traer a alguien, pero no tenemos una urgencia para contratar”, comentó el DT tras la victoria sobre Barnechea (3-0) por Copa Chile.

“No quiere decir que no necesitemos otro jugador u otros jugadores, pero entendemos que nuestra base debe ser el trabajo y las políticas nos indican que debemos darle fogueo a la chimenea (juveniles)”, complementó.

“Tenemos que ser capaces de seguir creciendo con la gente que tenemos o con la gente que elijamos para cubrir a quienes se vayan”, cerró el tema.

BUEN TRIUNFO

En lo estrictamente futbolístico, Salas valoró el 3-0 sobre Barnechea la noche del pasado domingo en el Monumental, por la ida de octavos de final de la Copa Chile. “Esto es un partido a 180 minutos. Jugamos muy bien, tuvimos gran rendimiento colectivo e individual y fuimos grandes dominadores del encuentro”, enfatizó el “Comandante”.

De paso elogió al autor de los tres goles, el uruguayo nacionalizado peruano Gabriel Costa. “Tuvo un gran rendimiento, por hacer tres goles y por todo lo que significó para el equipo. Siempre he tenido mucha confianza en él”.

Finalmente, el técnico se refirió a la lesión de Juan Manuel Insaurralde. “Tiene un golpe fuerte en el muslo izquierdo, trató de seguir jugando, pero finalmente pidió cambio. Vamos a ver qué dicen los exámenes”, apuntó Salas.

INTERES

POR OPAZO

En otro plano, el vicepresidente de Racing de Avellaneda, Miguel Jiménez, admitió interés por Oscar Opazo y confirmó que el lateral de Colo Colo es su segunda opción, pues están negociando con otro jugador. “Aún no hay nada. Estamos intentando cerrar por otro jugador que nos interesa más”, expresó el dirigente en referencia al uruguayo José Luis Rodríguez Bebanz, defensa de Danubio.

El tema es que los representantes del jugador manejan ofertas para llevarlo a Europa. Si esto finalmente ocurre, Opazo, de 28 años, tendría que preparar maletas para sumarse a la “Academia”. En tal caso sería la segunda baja durante el receso, después de la partida del volante Esteban Pavez al fútbol árabe.