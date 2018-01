Referentes del fútbol colombiano revelan el perfil de Rueda

El entrenador colombiano Francisco “Pacho” Maturana (foto) y el ex meta seleccionado “cafetero” Oscar Córdoba se refirieron a la metodología de trabajo que tiene el flamante técnico de la Selección Chilena, Reinaldo Rueda.

Rueda reemplazó a Maturana en el combinado “cafetero” en las eliminatorias rumbo al Mundial de Alemania 2006 y, pese a que tomó al equipo mermado, estuvo a un punto de clasificar. “Le gusta mucho el juego ofensivo. Pero ojo, una cosa es la idea de juego y otra diferente es el modelo, que va con la historia del equipo o la Selección que toma. No puedes dirigir a Brasil y jugar con tres en el fondo. Reinaldo es un experto en hacer ese tipo de análisis”, aseguró.

Córdoba, en tanto, reveló que en materia disciplinaria “no impone un régimen autoritario, pero sabe llegar a los jugadores. Eso sí, en sus equipos no existen las salidas nocturnas entre concentraciones, porque el entrenador tiene la facultad de convencer a los futbolistas de crear momentos familiares en esas instancias. Rueda no da espacio para casinos ni salidas a ‘tomar’…”.

PERIODISTA

En tanto, Andrés Marocco, periodista de ESPN, comentó que “el camarín chileno puede ser uno de los más difíciles, pero también es uno de los más talentosos. Me parece que escogieron al técnico que puede arreglar ese tipo de situaciones (disciplinarias)”.

“Reinaldo (Rueda) llega al camarín más ‘caliente’ de Sudamérica hoy. Ustedes tienen mucho talento, pero también un temperamento especial”, agregó Marocco, para luego elogiar al DT: “Tiene mucha experiencia y aunque es un tipo tranquilo, es de mano dura. Eso es lo que me parece a mí. Sus camarines, normalmente, son tranquilos, porque él los acomoda a su temperamento”.