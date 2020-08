Regional de Clubes en la cuerda floja tras anuncio de cuarentena total

La posibilidad de reanudar el “Clubes Campeones” se puso cuesta arriba. Dependiendo de la dinámica de la pandemia, a fines de septiembre o máximo en octubre decidirán si se retoma o se cancela definitivamente.

Tras el anuncio de cuarentena total para Punta Arenas a partir de mañana, la posibilidad de reanudar el Regional de Clubes 2020 se torna muy complicada.

Así lo reconoció ayer el presidente de la Asociación Regional de Fútbol, Osvaldo Oyarzo, asumiendo que “se nos viene mala la cosa” en cuanto al certamen que se suspendió a mediados de marzo por la irrupción del Covid-19.

Lo cierto es que el nuevo escenario echa por la borda la planificación más optimista de la Regional, que era retomar el campeonato durante septiembre próximo.

“Ahora ya no estamos hablando de septiembre, porque cuesta armar un tema tan delicado como este torneo en medio de la pandemia. Yo creo que la cuarentena total va a ser larga y después habrá que ver en qué fase estaremos en esa fecha”, comentó Oyarzo.

– ¿Eso quiere decir que se cancela definitivamente el Regional?

– “No puedo ser tan tajante, sin embargo, como está la situación hoy y si sigue así, pareciera que el año está perdido, pero siempre tenemos la esperanza y queremos estar listos por si en algún momento el panorama cambia. Ahora, es claro que la situación se ve muy compleja”.

“Lo que pasa es que las fechas se nos van alejando. Hasta antes de esto pensábamos en septiembre; ahora el posible retorno tendría que ser quizás en octubre y parece que así se viene el panorama… Insisto, siempre hay una leve esperanza, pero se ve complejo si analizamos el tema con toda la realidad que implica”.

– En una situación extrema, ¿podría eventualmente completarse el torneo en sólo dos meses, noviembre y diciembre, por ejemplo?

– “Con los recursos que nos adjudicó el gobierno regional, hay plazo para rendir hasta el 31 de diciembre, o sea, perfectamente se podría finalizar el campeonato en dos meses. Y claro, se podría partir incluso hasta en noviembre. Es más, si el tiempo nos apremia, se podrían reformar las bases, no hacer partidos ida y vuelta, algo así, es decir, buscar fórmulas”.

– ¿Cuándo es la fecha límite para definir el futuro del Regional de Clubes?

– “Va a llegar un momento en que vamos a tener que reunirnos presencialmente, por supuesto guardando los protocolos sanitarios, para tomar un acuerdo definitivo entre el directorio regional y los presidentes de clubes, porque no podemos estar en ascuas todo el año. Hay que tomar una determinación si se reanuda el torneo o no, y eso tendría que ocurrir a fines de septiembre o a más tardar durante la primera quincena de octubre”.

LOS PASES

– El nuevo panorama también podría afectar a los periodos de pases regionales e internos, que ya fueron recalendarizados para diciembre.

– “Se cambiaron (de julio y agosto a diciembre) pensando que las Asociaciones podrían terminar sus torneos este año, pero con el nuevo escenario no sé qué va a pasar. Habrá que ver cuál es la postura de cada Asociación. Por ejemplo, si se suspende todo, los jugadores que se cambiaron en julio de 2019 prácticamente habrán jugado casi nada por sus nuevos clubes… No sé qué pensarán los dirigentes de clubes y Asociaciones al respecto”.

“En esta pandemia nada es definitivo, siempre hay que ir reestudiando, es muy dinámica. Tal vez se podrían modificar nuevamente los periodos de pases… Pero eso tendrá que verlo en su momento el consejo de presidentes en conjunto con nuestro directorio”.

– No cursar pases podría ser una opción, considerando que además los recursos escasean en medio de la inactividad por la pandemia.

– “Es una nueva opción que nace y que no debería descartarse. No efectuar pases podría ser una posibilidad, justamente considerando la situación de los clubes y las Asociaciones. Incluso, nosotros como Regional hoy sólo tenemos gastos. No son muchos, como 200 mil mensuales, pero no entra nada. Es decir, en cinco meses se nos va un millón…”.

“Mientras pasa todo esto, es muy importante que la gente sepa que, cuando termine la cuarentena total, continuaremos atendiendo los martes y jueves en las oficinas de la Regional. Ante cualquier duda, que llamen a los dirigentes o manden un Whatsapp (contacto +569-77729731). Estamos atentos a responder cualquier inquietud y a recibir sugerencias”.

RECURSOS APROBADOS

– Tras la suspensión del Regional de Clubes en marzo, el gobierno regional amplió el plazo de su ejecución hasta el 31 de diciembre, ratificando los 15 millones de pesos para su financiamiento. ¿Ya recibieron esos recursos?

– “No nos preocupa mayormente ese tema, porque la plata está ahí. No la hemos recibido porque no se ha podido hacer la transferencia, pero en su momento eso no va a ser un problema. Tenemos un documento en el que el gobierno nos autoriza a postergar el torneo, comprometiendo los recursos”.

“Obviamente, la plata llegará siempre que reanudemos el campeonato. De lo contrario no tiene sentido”.

– En una situación extrema, ¿podría la cuarentena total modificar eventualmente las prioridades y forzar una desviación de esos recursos en medio de la contingencia?

– “Yo espero que no, porque el gobierno nos aceptó la prórroga para terminar el Regional antes del 31 de diciembre. Y nosotros tenemos esa pequeña esperanza de finalizarlo aunque sea en los meses de noviembre y diciembre”.

PROTOCOLO

– El fútbol profesional está listo para el retorno y deberá cumplir un estricto protocolo sanitario. Trasladando el tema al fútbol amateur, ¿está la Regional en condiciones de cumplir con un protocolo que, a no dudarlo, será también muy exigente en caso de una eventual reanudación?

– “Ese es un tema adicional y tan delicado como el reinicio del campeonato. Además, es una responsabilidad tremenda para todos. De partida, hay que entrar en gastos extras, nos limitarán la cantidad de personas y será necesario resguardar que todo eso se cumpla. Habrá que invertir en guardias, en insumos y todo lo necesario, porque será responsabilidad de nosotros que se cumpla el protocolo”.

“Es un situación que hay que abordar muy seriamente. No es llegar y decir ‘vamos a comenzar’. Si logramos reanudar el Regional, hay que cumplir con todo lo que nos exijan”.

– En otro plano, ¿se cae con este nuevo escenario la idea de organizar un octogonal Patagónico en Magallanes con equipos de Castro, Puerto Montt, Río Gallegos y Río Grande a comienzos de 2021?

– “Yo creo que sí. Hubo algunos contactos, pero en otras zonas también están sin actividad. Todo eso era pensando en el retorno del Regional de Clubes en septiembre, para hacer el Patagónico en enero o febrero. Veníamos bien, pero ahora depende de muchos factores y se ve prácticamente imposible”.