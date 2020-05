Reinaldo Rueda: “El futbolista chileno es como el vino”

“El futbolista chileno tiene una característica muy similar, que madura muy tarde y perdura hasta tarde. En Copa América me demostraron que son como el vino, la madurez los hace producir mejor, son más estables emocionalmente”, comentó Reinaldo Rueda en entrevista con ESPN.

El entrenador de la “Roja” también se refirió al proceso de recambio. “Hay jugadores jóvenes como Diego Valdés, Víctor Dávila, Erick Pulgar y les va a costar que se ganen posiciones porque muchos (hinchas) no los quieren debido a que no han ganado con la Selección nacional”, explicó.

Relacionado