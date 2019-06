Reinaldo Rueda: “No podemos vivir del recuerdo”

En la antesala del amistoso con Haití, Reinaldo Rueda ofreció anoche una conferencia de prensa en La Serena, donde se jugará el partido hoy desde las 20 horas (de Magallanes), y se desahogó respecto al conflicto entre Claudio Bravo y otros referentes de la “Roja” encabezados por Arturo Vidal.

El entrenador de la “Roja” admitió conocer los problemas internos en la Selección desde antes que tomara el mando y sostuvo que el tiempo que ha pasado desde octubre de 2017 “nos ha hecho daño a todos”, en el sentido que el tema no se aclaró en su momento.

“Desde el primer día se sabe, incluso antes que yo llegara. Y no fue generado por alguien del grupo… Para mí no es problema, porque nadie dentro de la Selección lo generó y eso es lo más triste. Es absurdo pensar que no existan las redes sociales. Cuando publicas algo, es un disparo y no tiene reversa. La persona que generó la situación, que no es problema, no está dentro de la Selección y no es integrante del grupo”, comentó el seleccionador, aludiendo a la esposa de Bravo, Carla Pardo, quien una vez consumada la eliminación de Chile camino al Mundial de Rusia 2018 disparó con todo a través de las redes sociales, asegurando que hechos de indisciplina ocurridos en las concentraciones fueron determinantes para el fracaso de la “Roja”. Aunque no dio nombres, el mensaje tenía un claro destinatario: Vidal.

TIEMPO = DAÑO

“No veo ningún problema, fue algo producido en un momento de dolor, frustración y amargura, por lo que significa no clasificar a un Mundial. No sé por qué adquiere aún hoy esa dimensión, dos años después, algo que ninguno de los jugadores de la Selección generó”, añadió Rueda.

“De octubre (2017) a marzo, cinco meses. No se dio (la conversación entre los involucrados para aclarar el tema). Transcurrió un tiempo que nos ha hecho daño a todos. Creo que está todo dispuesto. Siempre existe ese reconocimiento, esa gratitud por lo que ha hecho Claudio por la Selección. Sabemos que es un referente histórico internacional de gran dimensión. Ahora hay que buscar, mirar y ver en qué momento se da ese diálogo para que todo vuelva a la normalidad”, expresó.

MARGINACION

Rueda también aprovechó la ocasión para argumentar su decisión de dejar fuera a Bravo de la nómina de 23 jugadores para la Copa América.

“Esto no es un club de fútbol, esto es una Selección y mi trabajo es seleccionar. ¿Acaso no valoramos lo nuestro?… Algunos prefieren que cite a futbolistas que no juegan en vez de aquellos que tienen continuidad en nuestra liga”, explicó el DT, apuntando a la inactividad de Bravo, quien no se pone los guantes en Manchester City desde agosto del año pasado por una rotura de tendón de Aquiles.

“DESGASTE”

Del mismo modo, cuestionó la postura de los medios de prensa al subvalorar la liga nacional. “El jugador que actúa acá es considerado mil veces inferior al que es suplente afuera, al que ni siquiera es convocado en su equipo. Entonces, estamos perdiendo el tiempo”, criticó Rueda.

“La sociedad chilena no necesita este desgaste. ¿Qué hubiese pasado si convoco a Bravo sin ningún minuto de partido?… No es lo mismo entrenar que competir”, argumentó.

“Respeto a Claudio por todo lo que ha dado a la Selección. Las dos partes se quieren, se necesitan. Hay que contribuir al diálogo”, cerró el tema.

NUEVO SELLO

El entrenador colombiano de la “Roja” fue consultado por el estilo de juego que utilizar en la Copa América y, en tal sentido, se desmarcó de Jorge Sampaoli y Marcelo Bielsa.

“Hay un ADN que es innato y no se lo puedo arrancar a los jugadores, que es vistoso, de buen juego, de toque, ofensivo y agresivo, que aprendieron en Colo Colo, en Universidad de Chile, en los clubes donde crecieron. Pero no podemos vivir del recuerdo, del pasado. ¿Acaso la Colombia de ahora es la misma que jugaba con Valderrama en Italia 90?…”.

“Va a prevalecer el sistema que hemos usado durante toda la preparación. El jugador chileno tiene una gran cultura táctica, responde con muy buena disposición. La mayoría juega en 4-2-3-1, aunque algunos internacionales hacen otros comportamientos en sus equipos”, agregó Rueda, dando a entender que apostará a la presión alta, pero sin el “vértigo” de otras épocas.

Además, lamentó la ausencia de un trabajo sostenido en la divisiones inferiores, recordando los opacos resultados en los últimos años en las categorías juveniles. “¿Dónde están los jugadores de 27 años? Desde el 2000 que no vamos a unos Juegos Olímpicos. No es fácil armar una Selección, lo dije desde el primer día”, graficó.

PULGAR Y PAVEZ

En otro tema, el entrenador de la “Roja” tuvo palabras para Erick Pulgar y Esteban Pavez, la dupla elegida para la contención en el amistoso de hoy contra Haití.

“Tienen características similares, pero que marcan diferencias. Esteban jugó en el Brasileirao y volvió con mucha madurez, mientras que de Pulgar no hay mucho que decir porque ya lo vimos todos. Fue con Charles (Aránguiz) y (Guillermo) Maripán uno de los internacionales con más minutos en sus equipos durante la temporada, apuntó Rueda.

De paso, elogió a Eduardo Vargas, una de las novedades en la nómina tras estar marginado por un acto de indisciplina que cometió en marzo pasado, cuando el DT recién había asumido en la “Roja”. “Eduardo es muy carismático, muy querido en el grupo y está trabajando bien. Llegó con la alegría de ganar el título en México y disfruta el estar otra vez en la Selección. Nos viene a aportar ‘explosión’, capacidad de definición y esperemos que esté ‘dulce’ en la Copa América”, comentó.

ALEXIS TRABAJA

Rueda también se refirió a la recuperación de Alexis Sánchez y sus opciones de “llegar” a la Copa América. “Es el médico el más indicado para referirse a su condición, pero creo que va por buen camino. La expectativa que tenemos es que Alexis viaje con nosotros a Brasil”, explicó el entrenador colombiano.

El oriundo de Tocopilla se recupera de una infección en el tobillo derecho y no jugará hoy frente a Haití. “Se quedó en Santiago haciendo doble turno, la idea es seguir haciendo ese trabajo progresivo. El tiene una gran cultura de entrenamiento, le gusta mucho entrenar y es algo que le va a servir para recuperarse”.

“A Alexis no hay que empujarlo a trabajar, al contrario, tenemos que frenar su intensidad. Siempre quiere estar. Según él se encuentra al 500 por ciento, pero las evaluaciones dicen que no lo está. ¿Qué pasa si lo tiramos a la cancha y ‘se revienta’?… En lugar de perder seis meses pierde un año”, finalizó Rueda.