Ríos: “El tenis me dejó hecho mierda por dentro”

Marcelo Ríos vive un complejo momento, luego de confesar que sufrió una nueva intervención quirúrgica, a causa de los problemas que arrastra desde su época de tenista.

En ese sentido, hace un amplio análisis de su carrera, y reconoce que las secuelas que vive son amplias, pese a las millonarias cifras que ganó gracias al deporte.

“Me rompí el labrum (cartílago) y aparte tuve una descompresión del ciático. Estoy haciendo rehabilitación yo solo, porque siempre he tenido el concepto de que las compresas y el calorcito es una pérdida de tiempo”.

“Me siento mejor, aunque me cuesta dormir. El dolor en las noches es fuerte; en el día me duele menos, porque me gusta moverme, pero cojeo. Nunca me imaginé una lesión en la cadera, pero analizándolo bien, todos los tenistas han cagado de la cadera: Kuerten, Murray… Es lo que te deja el tenis”.

“A mí me dejó bien económicamente, gracias a Dios, pero hecho mierda por dentro”, reflexiona desde Estados Unidos, donde reside, el “Chino”.

DOPAJE DE JARRY

De la misma manera, habla del dopaje que sufrió Nicolás Jarry, quien aún no conoce su sanción definitiva.

“Agradecí mucho que el papá me llamara para contarme lo que pasaba. También hablé con Nicolás y me contó su versión. Me acuerdo de cuando hicieron el doping. Llegamos a Madrid ese día, a las 6 de la mañana, y estaban esperando a Garin”.

“Con el examen te encuentran de todo. Cuando yo jugaba, era sólo pipí. Ahora también es por sangre. Entonces, tratar de esconder algo es muy difícil y hoy en día te pillan cualquier cosa que quisieras hacer. Me parece una lata”.

“Sé que les hicieron a los dos el examen de doping en la Copa Davis. Yo no pongo las manos al fuego por nadie. Es súper difícil. Yo quiero harto al Nico y le dije: ‘Vas a seguir siendo el Nico Jarry si te suspenden por cuatro años o lo que sea. Te quiero como amigo, te quiero como jugador y si no juegas nunca más, vas a seguir siendo mi amigo”.

LA ATP ES UNA HUEVADA

Recuerdo cuando a (Andre) Agassi lo pillaron cuatro veces y la ATP lo tapó porque era Agassi y el tenis se iba a la mierda. Yo a la ATP la encuentro la huevada más mierda que existe. Puros gringos metidos. En esa época los masters siempre eran en indoor y cancha rápida para que lo ganara Sampras”.

“Con (Sergi) Bruguera hablábamos de que el Master fuera en una superficie distinta cada año. ¿Y quiénes cagábamos? Los sudamericanos. Yo físicamente cagué a los 26 años porque me reventé. Si yo no medía 1,90… Es absurdo. Alguien lo inventó y es mucha ventaja para el huevón que mide 2,14. Estaba viendo a (Ivo) Karlovic, tiene 40 años… ¡Y cuándo se va a retirar, si saca desde un edificio!”.

ROGER FEDERER

También tiene palabras para Roger Federer “es un tipo que tenísticamente es perfecto. Que tenga la motivación de seguir ganando a esta edad… Me saco el gorro. Yo estaría en mi casa hace 10 años, tirándomelas”.

“Me quería para el Salón de la Fama. Que me elijan para el Salón de la Fama me importa una raja, no quiero ni estar. Esa huevada es gringa y no me interesa. Pero que Federer ya haya dicho que soy uno de los mejores, para mí eso es más importante”.

“Con eso me gané el Salón de la Fama, el Salón Federer. Que el mejor jugador de la historia diga las cosas que dijo de mí, es mucho más importante que me den cualquier premio que pueda existir. Con eso me doy pagado de haber sido tenista”.

Además anunció que para el 26 de junio tendrá una exhibición en Santiago con Alex Corretja, que fue número dos del mundo y finalista de Roland Garros.

“Será un clásico del tenis. Decidí operarme de la cadera para estar bien. Tengo todavía marzo, abril y mayo para recuperarme bien y entrenar. Será un bonito evento. Además, me parece que Corretja no ha estado en una exhibición en Chile”.