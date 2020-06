“Ríos era un genio, pero bastante frágil de cabeza”

Safin, ex tenista ruso número uno del mundo, analizó también a González y Massú.

El ex tenista ruso Marat Safin, uno de los integrantes del selecto grupo de jugadores que en su momento llegó a ser número uno del mundo, habló de los tres tenistas chilenos de la “Generación Dorada” en un live de Instagram con el prestigioso entrenador argentino Daniel Spatz, radicado hace décadas en Estados Unidos.

Primero se refirió a Marcelo Ríos y lo llenó de elogios: “El es un genio, para mí es la mejor técnica después de (Roger) Federer. Increíble la mano, cómo anticipaba al otro jugador, muy fácil. Yo lo admiraba mucho, para mí era como un ídolo, jugar contra él fue bastante complicado. Creo que le gané dos veces y perdí una vez”, comentó Safin.

Agregó sobre el “Chino” que “era bastante frágil de cabeza y no tenía el saque muy bueno… El pudo ser número uno del mundo por mucho tiempo, porque tiene un nivel de entendimiento del tenis inhumano, pero no se lo creyó él mismo”.

GONZALEZ Y MASSU

Safin también habló de Fernando González, con quien compartió generación. “Muy buen jugador, fue mejorando. Es una de las mejores derechas de la historia. El saque lo mejoró mucho”, expresó.

En su estilo y con mucha sinceridad, el ruso comentó una de las debilidades que tenía “Feña” en sus inicios. “Su revés era malísimo, pero luego empezó a manejarlo y lo mejoró con Horacio de la Peña. Ahí ya fue un jugador más complicado. Además era un gran luchador”, destacó Safin, quien perdió en seis ocasiones con González y le ganó tres.

Por último, el ganador de 17 títulos ATP cerró con escuetas palabras para Nicolás Massú, afirmando que “es un grande”.

GARIN Y JARRY

En un plano de actualidad, los entrenadores de Cristian Garin y Nicolás Jarry confirmaron ayer que sus pupilos viajarán a Estados Unidos para preparar el retorno a la actividad.

El argentino Andrés Schneiter, técnico de Garin, ratificó que “la idea es irnos a Miami si es que podemos, por un tema del calor y de ya estar en Estados Unidos en caso de que arranquen los torneos. Pero estamos esperando a ver qué pasa estos días con los informes de la ATP, a ver si se va a jugar algo o no”.

“Allá hay facilidades para trabajar y entrenar, no hay cuarentena. Es la idea que tenemos en este momento, pero estamos esperando informaciones para ver si arrancamos a entrenar”, agregó.

Por su parte, Dante Bottini, DT de Jarry, explicó desde Miami: “Nicolás está viajando para acá. La idea es empezar a entrenar el lunes. Hace cinco meses que no lo veo, he hablado con él, pero me imagino que no estará de la mejor manera en lo físico ni en lo tenístico”.

Recordemos que la segunda raqueta nacional debe cumplir un castigo por doping positivo que finalizará en noviembre de este año, “así que tenemos tiempo”, graficó el técnico trasandino.