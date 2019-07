Riquelme, refuerzo de la “U”: “Vengo en mi mejor momento”

El ariete argentino Marcos Riquelme fue presentado ayer de manera oficial por Universidad de Chile en conferencia de prensa.

“No soy el salvador, ni yo ni nadie. Del momento que está pasando la ‘U’ tenemos que salir todos juntos”, declaró el ex ariete del Bolívar de Bolivia.

El delantero de 31 años registra pasos por Palestino y Audax Italiano (entre 2014 y 2017) y siente que llega en el momento ideal a un “grande”.

“Vengo en mi mejor momento personal. He convertido 50 goles en 84 partidos en Bolívar. Me tocó salir goleador y hacer los goles de los dos títulos que logramos allá. Eso me da mucha confianza”, subrayó.

Junto con revelar que desechó una importante oferta del fútbol árabe para llegar al cuadro azul, Riquelme afirmó estar “preparado para tomar el desafío de la mejor manera. ¿Quién no quisiera llegar a un club como Universidad de Chile?… Jugar en un equipo como la ‘U’ era algo pendiente que tenía de mi paso anterior por el fútbol chileno”.

Por último, confirmó que no estará en la revancha contra Temuco por los octavos de final de Copa Chile este sábado (16 horas, de Magallanes) pero espera jugar ante Palestino el fin de semana siguiente en el reinicio del Campeonato Nacional.

¿MAS REFUERZOS?

La llegada de Riquelme y el seguro retorno del “histórico” zaguero central Osvaldo González tienen a Universidad de Chile pendiente de un tercer refuerzo para el segundo semestre, aunque ello depende de los recursos frescos que se puedan gestionar a partir de alguna salida.

Así lo explicó Sergio Vargas, director deportivo del club, en la presentación del delantero argentino. “Osvaldo debería integrarse esta semana, está con trámites pendientes (en México, donde terminó contrato con Toluca) y esperamos que el viernes ya esté integrado. En relación a los refuerzos, se fueron cuatro y llegaron dos, pero mientras esté el libro de pases, no sabemos lo que puede pasar…”, comentó “Superman”.

“Estamos en una situación financiera difícil y no descartamos más salidas. Dependerá de las ofertas que vengan por algunos jugadores. En caso de llegar otro refuerzo, no tenemos definido en qué puesto podría ser. Estamos hablando con Alfredo (Arias, el técnico) y viendo las inquietudes que él tiene, para definir qué línea podemos potenciar, pero primero tenemos que ver si contamos con los recursos”, finalizó Vargas.