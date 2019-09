Rodríguez, nueva baja en la “U”

Universidad de Chile tendrá una nueva baja hoy ante Palestino en el Nacional (15 horas) por la 22ª fecha del Torneo Nacional.

El capitán Matías Rodríguez presentó molestias musculares en la práctica de ayer y quedó descartado. El lateral tuvo que abandonar el entrenamiento por un tirón en el isquiotibial derecho, sumándose a las otras ausencias de la “U”, también por lesiones: Angelo Henríquez y Lucas Aveldaño.

Rodrigo Echeverría será el responsable de cubrir la banda derecha y, además, deberá cuidarse de una amarilla para no quedar suspendido de cara al superclásico del próximo sábado 5 de octubre en el Monumental, lo mismo que Jean Beausejour.

ALINEACION

Para hoy, el técnico azul Hernán Caputto anuncia una serie de cambios, con Pablo Parra y Leonardo Fernández como principales novedades en la siguiente oncena: Fernando de Paul; Rodrigo Echeverría, Osvaldo González, Diego Carrasco, Jean Beausejour; Gonzalo Espinoza, Camilo Moya; Sebastián Ubilla, Leonardo Fernández, Pablo Parra; y Leandro Benegas.

“Nosotros salimos a buscar todos los partidos. Es lo que amerita y lo que queremos. Mañana (hoy), lógicamente en nuestro estadio y con nuestra gente, iremos por lo máximo”, comentó Caputto.

“La situación actual la he vivido como jugador, no como entrenador. No siento una presión, siento una gran responsabilidad por lo que quiero al club y por lo que siento y por mi puesto, que siempre amerita entregar lo máximo, eso sí es una gran responsabilidad”, añadió.

“Entiendo el sentimiento de los hinchas. Intentamos por todas las maneras ser un equipo aguerrido. Me gustan los equipos que, cuando no se puede jugar, entregan ese sobreesfuerzo”, complementó el DT.