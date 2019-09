“Roja” cae ante Honduras y Bravo pide a Marcelo Díaz

Un revés impensado sufrió anoche la Selección Chilena al caer frente a Honduras por 1-2 en amistoso jugado ante 18 mil espectadores en San Pedro Sula.

De nada le sirvió a la “Roja” alcanzar un 83% de posesión de balón y 94% en efectividad de pases durante el primer tiempo, porque en un complemento opaco el elenco dueño de casa lo dio vuelta para terminar ganando merecidamente.

Alfonso Parot abrió la cuenta a los 19’ del lapso inicial apareciendo en el segundo palo tras pivoteo de Diego Rubio luego de un córner. Pero el dominio nacional no tuvo mucho más, salvo un remate de Jean Meneses y un cabezazo de Paulo Díaz que por poco no entró.

Honduras hizo cuatro cambios en el descanso y el partido cambió, porque los locales fueron más en la segunda etapa y así lo justificaron dando vuelta el marcador. En ambos goles fue “protagonista” Parot, pues a los 73’ lo anticipó Alberth Elis en el empate y seis minutos después “se lo llevaron” en la marca y Jonathan Rubio puso lo segunda cifra.

Chile recién amagó a los 78’ con un remate de Díaz y a los 85’ con un cabezazo que Diego Valdés desperdició en inmejorable posición.

Un conato entre el mismo Díaz y un jugador rival fue la nota “picante” cuando el partido ya se iba ante la impotencia e inoperancia del seleccionado nacional.

La “Roja” formó anoche con Claudio Bravo; Oscar Opazo (74’ José Bizama), Paulo Díaz, Sebastián Vegas, Alfonso Parot; Charles Aránguiz, Claudio Baeza; César Pinares (79’ Christian Bravo), Eduardo Vargas (79’ Diego Valdés), Jean Meneses (63’ Ignacio Jeraldino); y Diego Rubio.

“RECADO” DE BRAVO

Tras el partido, Claudio Bravo, quien nuevamente no fue capitán (la jineta ahora la portó Paulo Díaz), justificó en parte la derrota por la humedad y el calor. “La labor es seguir mejorando. Hay que llegar de la mejor manera a las Clasificatorias para el Mundial de Qatar, que es el reto importante”, partió comentando.

Al ser consultado sobre la ausencia de Gary Medel y Arturo Vidal, quienes en esta pasada no fueron convocados, Bravo respondió enviándole un “recado” al técnico Reinaldo Rueda, pidiendo el retorno de un histórico bicampeón de América a las convocatorias. “Creo que no hay que seguir levantando polémica, hablar de eso no es lo más sano… Pero está claro que necesitamos de todos. Y se olvidan de Marcelo Díaz, quien es muy valioso e importante y hay que tenerlo acá. Para clasificar al Mundial hay que contar con todo el mundo y a mí me encantaría tenerlo de vuelta en la Selección porque es un gran jugador”, enfatizó el portero.

Sobre la determinación del entrenador de darle la jineta a Paulo Díaz (ante Argentina el capitán fue Alexis Sánchez), expresó: “No hablé con el técnico sobre el tema, fue su decisión y lo dijo en una conferencia. Pero la jineta es un distintivo solamente… Uno sabe la faceta que le corresponde. No lo veo como un desmedro hacia mí, me lo tomó con tranquilidad a esta altura”.

ARGENTINA GOLEA

También anoche, Argentina, que venía de igualar sin goles con Chile en Los Angeles (California), goleó por 4-0 a México en San Antonio (Texas). En un primer tiempo notable, los goles fueron anotados por Lautaro Martínez (17’, 22’ y 39’) y Leandro Paredes (33’, penal).

Otros amistosos de ayer registraron los siguientes resultados:

Estados Unidos 1 – Uruguay 1.

Ecuador 3 – Bolivia 0.

Colombia 0 – Venezuela 0.

Jordania 2 – Paraguay 4.

Ucrania 2 – Nigeria 2.