“Roja” Sub-23 está en el aire a un mes y medio del Preolímpico

El estallido social que vive nuestro país tiene literalmente parada a la Selección Chilena Sub-23 que debe participar desde el próximo 18 de enero en el Preolímpico de Colombia, certamen sudamericano que tiene como premio dos plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El combinado dirigido por Bernardo Redín, ayudante técnico de Reinaldo Rueda en la “Roja” absoluta, lleva un mes sin entrenar y no juegan un amistoso desde el 9 de septiembre, cuando perdió 1-3 ante Brasil en Sao Paulo.

CUADRANGULAR

Se suponía que tras ese encuentro venían más amistosos e incluso la ANFP había asegurado la participación del equipo en un competitivo cuadrangular amistoso en España.

Sin embargo por la “limitada disponibilidad de jugadores” del medio local finalmente se decidió no asistir al mencionado torneo que además contaba con la presencia de Argentina, Brasil y Estados Unidos.

La decisión de no participar en el denominado United International Football Festival provocó la molestia de Rueda. “Me entristece mucho, porque es el futuro de Chile, son los que van a llegar con 25 ó 26 años a la Copa del Mundo. Si a esos jugadores no los maduramos, no les damos la oportunidad de proyectarse, si soy yo el entrenador u otro, estamos negándonos nosotros mismo”, criticó.

INERCIA DE

LOS TECNICOS

Juvenal Olmos, quien dirigió a la “Roja” Sub-23 en la cita que se organizó en nuestro país en 2004, opinó que “Redín debiese salir de ‘Pinto Durán’ y reunirse con los técnicos y solicitarle los jugadores ya”.

“Es el momento justo. Hacer una buena intertemporada y hacer muchos partidos. Tratar de seducir a los clubes de que faciliten a los jugadores”, comenta Olmos, enfatizando que “tanto Rueda como Redín debiesen salir y decir ‘se acabó nuestra cúpula de cristal’… Los veo un cambio abajo”.

Héctor Pinto, DT nacional en el Preolímpico de Londrina 2000 en Brasil, apuntó: “Es urgente que retomen los entrenamientos. Rueda debió haber golpeado la mesa, siento que hay despreocupación por nuestro fútbol. Los jugadores deberían estar trabajando, más aún con los torneos parados. Ha faltado mano dura del cuerpo técnico respecto a la dirigencia. El error más grande que han cometido es haber permitido la suspensión de la gira”.

Los dos entrenadores nacionales coincidieron que en el consejo de presidentes que se efectuará hoy ambos deberían plantear sus inquietudes frente a la incertidumbre, más si sólo queda poco más de un mes y medio para el inicio del Preolímpico en Colombia.

Consignar que Chile integra el grupo “A” con los dueños de casa, Venezuela, Argentina y Ecuador. El debut será ante este último el 18 de enero en la sede de Pereira.