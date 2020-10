“Roja” suma bajas y ya tiene oncena probable

Mauricio Isla es el nuevo dolor de cabeza del técnico de la “Roja”, Reinaldo Rueda. El lateral derecho de Flamengo volvió a dar positivo por Covid-19 y quedó descartado para el partido de mañana contra Uruguay en el Centenario de Montevideo (19,45 horas, de nuestro país), por la primera fecha de las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022.

Así lo informó la Federación de Fútbol de Chile, detallando que eventualmente el jugador podría estar a disposición del entrenador cuando la “Roja” enfrente el próximo martes 13 a Colombia en el estadio Nacional. “Acorde a las normativas sanitarias vigentes, se espera la resolución de las autoridades respecto a la posibilidad de su participación en ese partido”, apuntó la rectora del fútbol nacional.

Cabe mencionar que ayer fue nominado de urgencia Yonathan Andía (La Calera) para reemplazar a otra baja de última hora, el lateral derecho Guillermo Soto (Palestino), desconvocado por un desgarro miofacial de bícep femoral derecho.

Andía se suma así a Juan Carlos Gaete (Cobresal) y Rodrigo Echeverría (Everton), quienes también fueron nominados por lesiones de otros jugadores (Fabián Orellana y Gary Medel).

Cabe recordar que no fueron citados por lesiones Claudio Bravo y Guillermo Maripán, en tanto quedó fuera por Covid-19 el volante Erick Pulgar.

POSIBLE “ONCE”

En lo futbolístico, Rueda ya prepara el posible equipo titular para mañana ante Uruguay y es un hecho que apostará como armas ofensivas a los máximos goleadores históricos de la “Roja”, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, además de Arturo Vidal de enganche.

El colombiano tiene en mente, además, utilizar como zagueros a Paulo Díaz, Francisco Sierralta y Enzo Roco, mientras que de laterales volantes jugarían José Pedro Fuenzalida y Sebastián Vegas. En tanto, los volantes de corte serán Claudio Baeza y Charles Aránguiz. El equipo lo completará Gabriel Arias en el arco.

Así, la formación con esquema 3-4-1-2 quedaría con Gabriel Arias; Paulo Díaz, Francisco Sierralta, Enzo Roco; José Pedro Fuenzalida, Claudio Baeza, Charles Aránguiz, Sebastián Vegas; Arturo Vidal; Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.

ALTERNATIVA

Existe, eso sí, una posibilidad de cambiar el dibujo con los mismos nombres (4-1-4-1), añadiendo a Vegas en la última línea, dejando a Alexis como volante por izquierda y a Vargas solo en punta.

Esta opción se ordena así: Arias; Díaz, Sierralta, Roco, Vegas; Baeza; Fuenzalida, Aránguiz, Vidal, Alexis; y Vargas.

PAULO DIAZ

El defensor Paulo Díaz habló ayer con la prensa. “Para toda Selección el roce es importante. Nos vamos a enfrentar a Uruguay en una situación rara, sin público, pero estamos preparándonos para ir a ganar”, deslizó el zaguero en conferencia telemática.

“No me gusta jugar sin público. La gente da otro ritmo de juego, otra intensidad mental, es raro jugar con el estadio vacío. Pero enfrentaremos a una Selección complicada y vamos a intentar sacar un buen resultado allá”, agregó.

“Tenemos bajas sensibles en la defensa, pero tomo con responsabilidad el rol que me toca. Debo dar lo mejor de mí. He jugado en todos los puestos de la defensa y me da igual en el lugar que me pongan”, añadió el zaguero de River Plate.

SU HERMANO

En tanto, el joven defensor nacional Nicolás Díaz, hermano de Paulo, expresó su alegría por formar parte de la nómina para las primeras fechas de las Clasificatorias a Qatar 2022. “Es un orgullo estar con mi hermano en la Selección Chilena. Aprendo mucho de él y de todos los jugadores que están acá. He jugado varios partidos en la Liga Mexicana y la nominación me llega en un buen momento, dijo el jugador de Mazatlán (ex Morelia).

“Uno siempre viene con la ilusión de jugar. Si me toca sumar minutos, bien, sino, bien también. Estoy aprendiendo de todos acá, más de Alexis Sánchez y Arturo Vidal, que son dos de los jugadores que más han ganado en el fútbol chileno y han brillado en sus equipos”, finalizó.