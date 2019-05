Roland Garros: Garin logra su primer triunfo en un Grand Slam

Un sólido debut tuvo ayer Cristian Garin (37° ATP, foto) en la primera ronda de Roland Garros. La primera raqueta nacional se impuso en tres sets al estadounidense Reilly Opelka (59º), logrando su primera victoria en un torneo Grand Slam.

La victoria del número uno de nuestro país se dio con parciales de 7-6 (0), 7-5 y 7-6 (7) tras dos horas y 51 minutos de partido.

Sosteniendo su buen nivel desde el arranque del partido, el iquiqueño logró sobreponerse al imponente servicio del norteamericano para forzar el “tie break”, instancia que se adjudicó de manera clara por 7-0.

En la segunda manga, el ritmo del “Tanque” no cedió ante la presión del rival, mostrando una devolución con bastante actitud y manteniendo a raya a Opelka con tiros largos que le permitieron quedarse con el set.

Durante el tercer parcial, Garin sufrió en algunos pasajes debido a la cantidad de “aces” que concretó el de Michigan, pero supo reaccionar para nuevamente formar la definición punto a punto y salir airoso al igual que en el primer set.

PROXIMO RIVAL

En la segunda ronda -día y horario por confirmar- Garin se verá las caras con el suizo Stan Wawrinka (28º), quien derrotó ayer al eslovaco Jozef Kovalik (132º) en cuatro parciales por 6-1, 6-7 (3), 6-2 y 6-3.

Tras la victoria de ayer, el tenista nacional afirmó que “fue muy sufrido y demandante psicológicamente, pero luché cada punto. No fue fácil ganar contra alguien como

Opelka, me costó harto y ahora voy por más”.

Agregó que “me pone contento ganar por primera vez en un Grand Slam, ya que me he esforzado muchísimo. Estuve al mismo ritmo todo el momento. Quizás en el tercer set, donde tuve cuatro o cinco chances de quebrar, me arriesgue un poco sin sentido. Por suerte lo pude sacar en tres sets”.

Garin agradeció una vez más el apoyo de los chilenos presentes. “Vinieron muchos, es un orgullo tenerlos aquí conmigo. Ojalá lleguen para la siguiente ronda”, finalizó.

DEBUTA JARRY

Nicolás Jarry (58º ATP) retoma la acción hoy tras su buena participación en el ATP de Ginebra, donde cayó en la final ante el alemán Alexander Zverev (5º).

El nieto de Jaime Fillol se estrena en la primera ronda de Roland Garros, nada menos que ante el argentino Juan Martín del Potro (9º), en el primer turno, a eso de las 6 de la mañana (hora magallánica).

La raqueta número dos de nuestro país no registra enfrentamientos previos ante el tandilense. El ganador se verá las caras ante el triunfador del partido entre el japonés Yoshihito Nishioka (71º) y el estadounidense Mackenzie McDonald (65º).

RANKING ATP

A propósito de Jarry , se confirmó ayer su potente ascenso de 17 peldaños en el Ranking ATP para situarse en el casillero 58 tras ser finalista en Suiza.

En tanto, Garin se mantuvo en el puesto 37 pese a que venía de quedar eliminado en la segunda ronda del mismo certamen helvético.

En la parte alta del ranking no hubo cambios y Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer copan el podio a la espera de que se actualice el ranking en dos semanas más, luego de la finalización de Roland Garros.

“TOP TEN”

1.- Novak Djokovic (Serbia) 12.355 puntos.

2.- Rafael Nadal (España) 7.945.

3.- Roger Federer (Suiza) 5.950.

4.- Dominic Thiem (Austria) 4.685.

5.- Alexander Zverev (Alemania) 4.360.

6.- Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4.080.

7.- Kei Nishikori (Japón) 3.860.

8.- Kevin Anderson (Sudáfrica) 3.745.

9.- Juan Martín del Potro (Argentina) 3.235.

10.- John Isner (Estados Unidos) 2.895.

Chilenos:

37.- Cristian Garin 1.201.

58.- Nicolás Jarry 855.

291.- Tomás Barrios 136.

353.- Alejandro Tabilo 58.

442.- Bastián Malla 21.

483.- Gonzalo Lama 12.