Ronnie Fernández: Arabia Saudita, una fractura, la pandemia y Punta Arenas siempre presente

En medio de la crisis sanitaria por el covid-19, el futbolista profesional formado en Sokol se recupera en Mantagua para seguir destacando en el fútbol árabe.

En Mantagua (Región de Valparaíso), recuperándose de una seria lesión, se encuentra Ronnie Fernández, viñamarino de nacimiento pero magallánico por adopción, formado en Sokol y dueño de una destacada carrera que ha ido forjando a punta de talento y rigor en el fútbol profesional.

“A los 27 días de nacido vine con mi familia a Punta Arenas y viví casi toda mi infancia acá…”, contaba a La Prensa Austral en junio de 2016, de paso por nuestra capital regional, cuando ya sonaba en clubes “grandes” del fútbol nacional y también en ligas extranjeras gracias a su aporte goleador en Wanderers.

El mundo siguió girando y llegó al fútbol árabe en 2017, donde hoy vive un grato presente en el Al-Fayha FC, sólo salpicado por una fractura que ya va quedando atrás.

RESIGNADO

Ronnie atiende nuestra llamada con su característica afabilidad y cuenta cómo han sido estos días, mezcla de recuperación y restricciones a raíz de la pandemia del Covid-19, siempre acompañado de la familia: su esposa Dennys e hijos Adán (6 meses) y Josefa (8 años). “Estamos en la casa tomando los resguardos necesarios, bastante aburridos también porque no es mucho el tiempo que pasamos en Chile. Y ahora que nos ha tocado estar largo tiempo acá por el tema de mi lesión, no hemos podido disfrutar mucho con los amigos, con la familia, pero es lo que nos toca a todos: mantenerse en casa como corresponde, previniendo la pandemia”.

– Siempre mantienes vínculos con Magallanes.

“Mis viejos también se vinieron para acá a la Quinta Región para que estemos todos más cerca, pero sin duda tengo muchos amigos allá, muchos recuerdos. Intento todos los años ir a Punta Arenas, sin embargo ahora con el tema de la pandemia ha sido más complicado, pero tengo muy buena relación con la gente del Sokol, con ex compañeros y con muchos amigos de allá”.

– ¿Cómo ha sido el proceso de recuperación?

“La lesión ocurrió los primeros días de febrero de este año en Arabia. Me fractura el peroné de la pierna izquierda y en ese mismo momento decidimos que el camino más viable era la operación. Por suerte no estaba involucrada la tibia. Dentro de la gravedad, era una lesión menos grave y decidimos venir a operarnos a Chile”.

“En ese momento no empezaba tan fuerte esto de la pandemia así que logramos calzar bien con los tiempos. Me operé a los cuatro días que tuve la lesión, acá en Chile, en Santiago. Y bueno, ya llevo casi dos meses y medio de la operación, estoy caminando, pasamos el proceso más complicado y voy casi entrando a la puesta a punto para comenzar a entrenar normalmente”.

– ¿Cómo te lesionaste?

“Fue totalmente fortuito, ningún central ha sido capaz de dañarme aún, me lesiono solo (risas)… Fue justo antes de comenzar una práctica, después de hacer mi terapia normal de gimnasio, mi pre actividad, estábamos jugando con un compañero, hice un salto, se me descompensó el cuerpo y al caer me fracturé”.

PROYECCIONES

– Sonaste durante el verano en Universidad Católica. En esa línea, ¿cuál es tu situación contractual en Arabia Saudita? ¿Proyectas retornar al fútbol chileno o apuntas a continuar en el extranjero?

“Yo termino contrato en junio de 2021. Siempre he tenido cercanía con Chile, hay varios equipos que me han sondeado varias veces. Sin duda que el tener un buen pasar en el fútbol árabe y en el extranjero en general hace un poco difícil la negociación o pensar en volver al país”.

“La verdad es que tengo intenciones de seguir un tiempo más afuera, me siento muy capacitado para eso. Además, la recuperación ha sido mejor a los parámetros de tiempo que pensábamos, súper rápida”.

“Tengo mis trabajos normales, todos los días en casa, tengo mi kinesiólogo que viene a trabajar conmigo siempre. En ese sentido no he tenido retrasos, además que, como la liga en Arabia está parada, eso me significó no perder mucho en lo deportivo, entonces la proyección es seguir afuera un par de años más y después ir pensando en el retorno a Chile”.

– ¿Cuándo crees que vas a estar a disposición para jugar y volver a Arabia Saudita?

“Es difícil tener un catastro de los tiempos (de la crisis sanitaria) en todo el mundo, pero se sabe que hay varias ligas que están por arrancar. En este momento el mundo musulmán está en Ramadán (mes de ayuno, oración, reflexión y comunidad en el calendario islámico) y eso obviamente va a ayudar mucho a frenar la pandemia, que allá está bastante controlada. Ellos son bastante más rigurosos, más drásticos para tomar medidas”.

“Se hablas de retornar al fútbol a fines de julio o agosto para terminar las ocho fechas que quedan de la primera rueda, las cuales no puedo jugar porque tuve que liberar mi pase para que pudiesen llevar a otro extranjero. Pienso que yo estaría en condiciones de arrancar el segundo torneo, que va a depender mucho del término del primero. Esperemos que sea para octubre, en ese fecha”.

“Creo que en un mes más voy a estar habilitado para jugar porque, como decía, ya estoy arrancando la puesta a punto en lo físico para empezar a probar en campo y después de eso estaría terminada mi recuperación”.

“MUY COMPETITIVO”

– En general el fútbol árabe no es considerado de primer nivel, ¿cuál es tu percepción desde adentro?

“Siempre existe ese dilema. La verdad es que a mí no me gusta comentar mucho sobre la liga porque es muy de primera fuente. Lo que sí es verídico es que ellos tienen condiciones económicas totalmente alejadas respecto a otras ligas y por eso mismo pueden optar a llevar a los mejores jugadores o de mucha trascendencia de cualquier parte del mundo, entonces eso sin dudas la hace más competitiva”.

“Son ocho extranjeros por equipo y a uno le toca enfrentarse contra brasileños, argentinos, europeos, jugadores de todas las latitudes. También hay que pensar que esa misma condición económica a ellos les permite deshacerse del jugador o cambiarlo rápidamente. Personalmente la encuentro muy competitiva”.

– ¿Cómo es el día a día en Arabia Saudita, un país marcado por ciertas restricciones sociales?

“La vida es muy tranquila, fuera de los tabúes o de las cosas que uno entiende o piensa de Arabia Saudita. Es una vida muy segura, vives sin preocupación alguna y las personas tienen todas las condiciones para estar en familia muy bien. Sin duda, no hay muchas entretenciones, muchas diversiones porque es un país muy cerrado. Pero bueno, cuando uno tiene su tiempo libre, está Dubai muy cerca, está Europa muy cerca, hay lugares donde ir de vacaciones o a pasear que compensan esas cosas que por ahí Arabia no tiene”.

– ¿Cuál es tu balance futbolístico en Arabia Saudita? Venías jugando permanentemente, marcando goles. ¿Estás de centrodelantero, más “enganchado” o vas por los costados?

“Durante la primera parte de la temporada llevaba nueve goles, jugando de titular y a un muy buen nivel. Y nada, siempre sonando en los equipos grandes de por allá. La verdad es que mi adaptación ha sido bastante buena”.

“Estoy de centrodelantero. En Emiratos (donde defendió durante seis meses al club Al-Nasr) hace un año y medio jugué un poco más enganchado, pero después volví de 9”.

SELECCION

Durate el último tiempo los goles han penado en la “Roja”, ¿sientes que podrías tener una oportunidad?

“Sin duda que la Selección siempre es tema, pero bueno, como no se sabe mucho del fútbol de Arabia Saudita es difícil tener conocimiento de lo que uno está haciendo por allá, entonces se entiende que, al ir, pones en riesgo la posibilidad de optar a nominaciones”.

“Pero también estoy tranquilo, porque trabajo pensando en rendir, en hacer las cosas bien en mi equipo por si en algún momento llega la oportunidad, o cuando uno esté más cerca, por acá (en el fútbol chileno), estar preparado. Esa es la intención: si la oportunidad llega, hay que ser un aporte”.