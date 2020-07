Rozental: “Si Salas me decía que vaya a la ‘U’, seguramente me iba”

Sebastián Rozental fue el invitado de la segunda edición del programa “Despelotados”, que se emite a través Youtube y otras redes sociales.

El ex delantero de Universidad Católica, Colo Colo y Glasgow Rangers, entre otros clubes, además de la Selección Chilena, abordó diversos episodios de su carrera.

Sobre su arribo al cuadro albo en el año 2000, siendo jugador identificado con los colores de Universidad Católica, Rozental comentó que, “si hubiera dependido de mí, yo volvía a Católica, pero por distintas razones el club no me quiso”.

“Tuve dos opciones, que fueron Colo Colo y la ‘U’. Opté por Colo Colo porque estaba como técnico Roberto (‘Guagua’) Hernández a quien respeto y admiro mucho; también (José Luis) ‘Coto’ Sierra, con quien tenía mucha relación en la Selección; Marcelo Peña, quien había hecho divisiones inferiores conmigo en Católica; Héctor Tapia, que volvía de Europa y (Marcelo) Barticciotto, a quien le tenía mucho cariño y había sido compañero de él en la Católica”, explicó el ariete que explotó con la “Rojita” y su tercer lugar en el Mundial Sub-17 de Japón 1993.

CRITICAS

En relación a las críticas que recibió de parte de buena cantidad de hinchas cruzados por jugar en uno de los mayores rivales, dijo que “eso significó que la gente de Católica quedara muy dolida y me dio mucha pena”.

“Siempre he tratado de explicarlo. La gente debe entender que uno era joven y a veces reacciona con un poquito de rabia. Pero yo fui súper respetuoso de Católica, nunca grité un gol en contra ni besé la camiseta como mucha gente habló… Están las imágenes, nadie puede decir que yo besé la camiseta de Colo Colo, ni nada”.

Igualmente, se mostró respetuoso del cuadro albo. “Es una institución tremenda, le tengo mucho respeto, pero a la larga, más allá de que aún haya gente que pueda pensar que es una traición, los hinchas me terminan viendo en San Carlos de Apoquindo con mi hijo que va con la camiseta de Católica desde los tres años… no sé qué otra prueba puede haber del cariño que le tengo al club”.

“Si yo pudiera echar el tiempo atrás, le pediría a la gente de Católica que me llevara de vuelta para no haber jugado en otro lado, no porque sea Colo Colo”, complementó.

SU AMIGO SALAS

Consultado cuál hubiese sido su reacción si Marcelo Salas, uno de los grandes amigos que le dejó el fútbol, lo hubiera invitado a jugar por Universidad de Chile, el más enconado rival de la UC, Rozental aseguró: “Si Católica no me quería, voy… Imagínate, si pasaba eso el año que yo volví, el 2000 y Marcelo Salas, por la relación que teníamos, me dice ‘vente a la U’, lo más seguro es que hubiese ido. Pero, que quede claro, sólo en caso que Católica no me hubiese querido”.

En otro ámbito, se mostró reacio a acelerar el recambio de la Selección Chilena. “Si logramos posicionar a jugadores chilenos en Europa, creo que se puede competir nuevamente, quizás no al nivel que hicieron estos muchachos, que fue descomunal, pero sí como lo hace, por ejemplo, Perú, que tiene muchos jugadores allá”, opinó.