Rueda apuesta a Alexis como centrodelantero

La Selección Chilena tuvo ayer su última práctica con miras al amistoso de hoy ante Colombia en Alicante (13 horas, de nuestro país) y el técnico Reinaldo Rueda ratificó la oncena que saltará a la cancha del estadio “José Rico Pérez” de la ciudad valenciana.

El DT colombiano de la “Roja” se decidió por Alexis Sánchez como centrodelantero, en desmedro de especialistas como Felipe Mora y Diego Rubio.

Asimismo, César Pinares se ganó un puesto en el “once”, cargado a la izquierda supuestamente en ofensiva, aunque lo más probable es que se enganche, mientras que por la derecha la camiseta será para Fabián Orellana.

La alineación será con Claudio Bravo; Mauricio Isla, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Alfonso Parot; Gary Medel, Erick Pulgar; Arturo Vidal; Fabián Orellana, Alexis Sánchez y César Pinares.

Recordemos que tras el apronte de esta tarde la Selección se mantendrá en Alicante para enfrentar el próximo martes a Guinea en idéntico horario.

HABLA RUEDA

Como es habitual en la previa de los partidos, Rueda atendió a la prensa y lo primero fue explicar la posición de Alexis. “Es una alternativa buenísima. Siempre me gustó como centrodelantero. En Manchester United, en un amistoso bajo la dirección de (José) Mourinho, y en Querétaro, cuando jugamos contra México, también jugó como punta. Con la madurez, trayectoria y todo lo que ha hecho, si se ‘enracha’ y ahora en Inter logra consolidarse en esa posición, puede ser muy positivo para nosotros. Es una gran alternativa debido a la irregularidad que hemos tenido con ‘Edu’ (Vargas), ‘Nico’ (Castillo) o Felipe (Mora)”, argumentó.

“El camino de las clasificatorias es largo, exigente, y es una posibilidad. Si lo asume bien y tiene buenos complementos, sería fantástico tener esa alternativa”, añadió.

OTROS TEMAS

Titularidad de Pinares: “A César lo citamos el año pasado, cuando estaba en Colo Colo. Se veía que era un jugador diferente. Ahora está en un gran nivel en su club (Universidad Católica), ha hecho un gran trabajo, está muy fino y ojalá se mantenga, siga creciendo y no se conforme”.

Citación de Orellana: “Por fin pudimos coincidir. Las otras veces que lo consideramos estaba lesionado, pasó por una racha de molestias musculares y llegó un momento en que pensé que no quería venir. Pero hoy está jugando en España (Eibar) y me parecía un pecado no invitarlo a estar en la Selección”.

Volante y capitán: “Por fortuna, Gary (Medel) tiene esa polivalencia de saber responder en las dos posiciones, aunque le gusta más jugar como central y se siente más cómodo. No es fácil pedirle que juegue al medio, por la trayectoria de Gary y por respetar su jerarquía. Pero hicimos una práctica corta y se complementó bien con Erick (Pulgar) en el centro. ¿La jineta? El capitán es Medel. Es lo que hemos decidido desde el inicio del proceso”.

Ausencia de Aránguiz: “En los jugadores que tenemos no hay ninguno con las características de él. Ojalá se recupere pronto de su lesión para que podamos tenerlo de vuelta”.

Conflicto Bravo – Vidal: “Prefiero no hablar de algo que sea externo al juego, como el tema del reencuentro entre ellos. Cuando nos reunimos por primera vez les dije la responsabilidad social que tienen. Cuando sacas el revólver y disparas, ese disparo no tiene reversa… No tengo más que decir, ustedes conocen mejor a los jugadores que yo. La idea es construir y centrarnos en temas futbolísticos”.

Camaradería: “El clima interno es normal, hay respeto y una sola bandera, que es la de Chile. Es un clima de armonía. Jugadores como Vidal y Bravo se transforman con la camiseta de la Selección, hay una gran cultura de entrenamiento. Cuando vienen motivados con mayor razón lideran. Han estado en buen nivel, el trabajo de ambos superó las expectativas”.

COLOMBIANOS

Ayer habló también el técnico portugués de Colombia, Carlos Queiroz. “Espero que sea un gran espectáculo ante un rival con la experiencia y calidad de Chile”, comentó el DT.

Dijo que el amistoso de hoy es una “oportunidad encantadora” para Colombia y advirtió que su equipo “está haciendo fútbol de ataque y buscando el gol de principio a fin en todos los partidos”.

Colombia formaría esta tarde con David Ospina; Stefan Medina, Berry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Mateus Uribe; Luis Muriel, Roger Martínez y Duván Zapata.