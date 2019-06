Rueda confirma la oncena que tiene en mente para el debut ante Japón

Reinaldo Rueda habló ayer en conferencia de prensa y, entre los temas más relevantes, destacó la gran evolución que ha tenido Alexis Sánchez, quien se sumó a la “Roja” arrastrando una complicada lesión de tobillo desde Manchester United.

La idea del seleccionador nacional es que sea titular en el debut de Copa América contra Japón este lunes 17 en el marco del grupo “C” (20 horas, de Magallanes). “Que juegue desde el inicio es factible, pero que soporte los 90 minutos y no lo perdamos para los siguientes juegos, es el tema que tenemos que evaluar”, comentó el DT colombiano.

“El viene de un semestre tortuoso, difícil, donde no sumó nueve juegos, entonces, no sé si al exigirse -porque seguro quiere exigirse los 95 minutos- lo podrá asimilar bien para las 72 horas siguientes de cara al próximo rival”, agregó.

DOSIFICACION

“Eso tenemos que evaluar, cómo llega al siguiente juego en la combatividad y en todo o si conviene irlo dosificando y llevarlo gradualmente para que llegue al mejor nivel”, complementó, destacando el trabajo del cuerpo médico en su recuperación.

“Esa es la gran bondad de la Selección nacional, hay profesionales excelentes, un departamento médico que conoce a los jugadores. Además del conocimiento científico está el cariño y la dedicación, eso es importante. Alexis hizo 40 minutos de muy buen comportamiento el martes (con gol incluido ante un club brasileño). Va por muy buen camino y va a ser positivo lo de su disposición”, enfatizó Rueda.

REFERENTES

En otro plano, Rueda elogió a Arturo Vidal, “por su generosidad, lo que contagia e involucra a todo el equipo. Es un jugador carismático que se hace querer”.

También tuvo palabras para otro referente como Charles Aránguiz, resaltando “su gran cantidad de minutos” en la Bundesliga Alemana, y se refirió igualmente a José Pedro Fuenzalida como un jugador “que infunde respeto en sus compañeros”.

ALINEACION

Junto con destacar que Japón, el rival del debut copero, es un elenco “combativo que tiene mucha disciplina y respeto”, el entrenador de la Selección Chilena confirmó el equipo que tiene en mente para este lunes en el Morumbí de Sao Paulo.

El colombiano respondió afirmativamente ante una consulta de la prensa sobre si el equipo titular estará compuesto por Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Charles Aránguiz, Erick Pulgar; Arturo Vidal; José Pedro Fuenzalida, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. “Creo que ese es el equipo, no hay ninguna duda. Ojalá que en estas 72 horas no haya ningún imponderable y las lesiones no alteren para nada esa decisión”, afirmó el DT de la “Roja”.

Luego se explayó sobre Japón. “Es un rival con un gran crecimiento en cuanto a su cultura futbolística. Tienen esa cultura oriental. Son determinantes con el respeto y la disciplina. Si tuviéramos eso, seríamos imbatibles. Lo acabamos de sufrir en carne propia con la Sub-23 en Toulon (1-6). Tienen un súper potencial, cuentan con siete jugadores que estuvieron en Rusia y esta será una mezcla diferente. Poseen disciplina táctica, será un rival súper difícil para nosotros”.

LESIONADOS

Dos jugadores están con problemas físicos y generan preocupación en el cuerpo técnico: Nicolás Castillo y Jean Beausejour.

El DT colombiano comentó que luego del “intenso” amistoso del martes ante el club paulista XV de Novembro, el lateral zurdo presenta “una pequeña molestia en el tendón del pie derecho, pero esperamos que con el transcurrir de los días se pueda recuperar”.

Sobre el caso del ariete, sostuvo que dejó la concentración por un problema muscular para someterse “a una resonancia magnética y el resultado es positivo en la medida que ya hay un diagnóstico claro y sabemos que hay que tener cuidado”.

“Será sometido a un tratamiento especial en estas 72 horas y esperar que responda bien. El doctor Roberto Yáñez nos dijo que esperemos hasta el sábado para que se reintegre a las prácticas. Ojalá pueda recuperarse a tiempo para tener a todo el plantel a disposición”, apuntó el DT.

FAVORITISMO

A juicio de Rueda, el máximo candidato al título en la Copa América 2019 es Uruguay, pues “tiene jugadores jóvenes y también experimentados en Europa y además salió quinto en el último Mundial de Rusia”.

Consignar que Ecuador y la “Celeste” serán los otros dos rivales de Chile en el grupo “C”, el viernes 21 y lunes 24, respectivamente.

A cuartos de final avanzarán primero y segundo de las zonas “A”, “B” y “C”, además de los dos mejores terceros. “Terminar como líder del grupo es importantísimo en la planificación con respecto a los días libres y los cruces… En ese sentido, el primer partido contra Japón será clave”, finalizó Rueda.