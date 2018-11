Rueda encaró a la prensa en previa a duelo con Costa Rica

El técnico de “La Roja”, Reinaldo Rueda, probó ayer para el duelo ante Costa Rica finalmente con Alexis Sánchez como delantero, a diferencia de lo que se vio en los días anteriores para el compromiso que se jugará hoy a las 21,15 horas en el estadio “El Teniente” de Rancagua.

La lesión de Jean Beausejour obligó al colombiano a optar por Sebastián Vegas como lateral izquierda, ubicando finalmente al tocopillano como delantero, a diferencia de lo que se apreció el miércoles donde fue ubicado en labores de creación.

Con estas modificaciones la más posible alineación sería con Johnny Herrera; Mauricio Isla, Enzo Roco, Guillermo Maripán, Sebastián Vegas; Gary Medel, Arturo Vidal y Pedro Pablo Hernández; Angelo Sagal, Alexis Sánchez y Esteban Paredes.

En otro plano, Rueda dio ayer su conferencia más encendida desde que está al frente de “La Roja”, donde defendió la presencia de Esteban Paredes, asegurando además tener “incertidumbre” por su futuro en la banca nacional y sacando a relucir toda su molestia por los cuestionamientos a su última nómina.

EXTENSA CONFERENCIA

Comenzó asegurándoles a los periodistas que no iba a responder preguntas que no estuvieran escritas y a lo largo de la extensa cita, que duró 74 minutos, se mostró muy molesto y a la defensiva con cada una de las preguntas planteadas.

La conferencia que estuvo marcada por la cerrada defensa a Esteban Paredes, Junior Fernandes y Angelo Sagal y el descarte total de Eduardo Vargas, siendo algunas de sus respuestas acompañadas con material audiovisual e incluso videos.

Ante la nominación de Paredes señaló que “lo de él es extraordinario. Que casi no se lesione, que rinda como lo hace es muy meritorio. Lo invité, le dije que no quería manosearlo, le dije que no sabía lo que podía dar o cuándo podía retirarse y a la vez le dije que lo quería en la selección”.

“He cometido un sacrilegio contra Chile convocando a Herrera y Paredes, según varios colegas me cagué (sic) cambiando el verso. Pero desde un principio dije que íbamos a necesitar ciertos jugadores que serían importantes”.

CASO CERRADO

Para Rueda el caso de Eduardo Vargas está cerrado, “ya lo hablamos antes, hemos estado dando oportunidades a otros jugadores. Esteban es un caso especial, tiene todos los méritos para estar acá. Lo de Vargas es caso cerrado y no merece ningún comentario”.

Sobre su insistencia en Sagal y Fernandes se justificó indicando que “son dos jugadores íntegros, hay mucha crítica, hay una campaña destructiva y si yo me tengo que ir por alinearlos a ellos me voy tranquilo. Sagal y Fernandes son jugadores completos y mientras yo esté acá serán titulares conmigo”.

“Si me tengo que ir por alinear a jugadores como Sagal y Junior lo haré tranquilo. Son profesionales al 100% y mientras yo esté serán titulares”.

FUTURO INCIERTO

Respecto de su futuro indicó que “los jugadores me han preguntado qué pasará conmigo tras las elecciones. Está la incertidumbre porque no sé quién será el presidente de la ANFP, pero la ilusión es seguir”.

“Mientras no haya una decisión acá… mi propósito es seguir. Lo único que tenemos seguro los entrenadores es la maleta en la puerta”.

También se refirió a la ausencia de Marcelo Díaz, comentando que “no lo tenía considerado para esta convocatoria, pero en lo que yo tengo diseñado para el equipo considero que no es importante para nosotros”.

“Hay otros jugadores que pueden lograr la dimensión de Marcelo y que pueden aportar lo que nosotros necesitamos para el equipo. Diego Valdés y Erick Pulgar pueden llegar a su dimensión”.

“TODO GANANCIA”

Se le consultó respecto a sus 10 meses como seleccionador nacional, argumentando que “este proceso ha sido todo ganancia. Ahora vamos a jugar en casa, que es algo nuevo para nosotros, hemos sido visitantes casi todos los partidos”.

“Todo ha sido ganancia, sobre todo la respuesta de los jugadores a nuestro trabajo, a nuestra dinámica. Nos hemos ido conociendo y todo ha sido positivo”.

“He nominado más de 70 jugadores, esa es nuestra tarea. Hay jugadores que desde el arranque se ganaron un lugar, otros tuvieron dos o tres oportunidades y no pudieron. Creo que pensando en la Copa América aún no hay nada seguro”.