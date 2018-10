Rueda mueve sus fichas para desafiar a un México “con sed de venganza”

Reinaldo Rueda atendió ayer a los medios en la previa del amistoso que Chile jugará hoy como visita frente a México a partir de las 22,45 horas (de nuestro país) en el estadio La Corregidora de Querétaro.

El apronte llega en medio de un complicado momento para el DT colombiano y sus dirigidos, luego del duro revés sufrido el pasado viernes frente a Perú en Miami (0-3).

“Ha sido un mazazo fuerte que nos ha dolido por todo lo que significa la mística y la convicción que se tiene del buen trabajo, del nivel de los jugadores. Pero estamos conscientes de que hay cinco o seis jugadores que no vienen en su mejor nivel y que eso es lo que nos motiva a seguir trabajando”, partió excusándose el estratega de la Selección.

En la misma línea sostuvo que “el compromiso es mejorar tras analizar los factores que nos pudieron llevar a esa derrota. Para los jóvenes es importante estar viviendo esa situación y saber que ellos ya están asumiendo esa responsabilidad junto a los grandes. Ya hicimos el análisis y lo importante es corregir, reconocer y aceptar los errores para después sacar el mejor provecho y dar vuelta la página”.

TRANSICION

Añadió Rueda que “Chile está en esa transición de asimilar el no haber clasificado a una Copa del Mundo después de venir de dos presencias consecutivas, de un buen suceso en Latinoamérica con las dos Copas América, y ahora haciendo el posicionamiento de algunos valores importantes”.

De cara al compromiso de esta noche, el entrenador “cafetero” puso énfasis en los problemas frente al arco rival. “Convertir siempre es el objetivo principal, te da tranquilidad. Cuando no se tienen a esos hombres virtuosos en buena racha, por ahí pasa todo… Creo que anotar goles da tranquilidad para desarrollar mejor el juego y sirve para liberar tensiones”, graficó.

El expresivo 7-0 que Chile le propinó a México en los cuartos de final de la Copa América Centenario 2016 en Estados Unidos, es pregunta fija de la prensa. “No se ha hablado de ese tema para nada con el plantel. Son dos momentos diferentes, fue otro México y otro Chile. Siempre va a existir esa rivalidad y estará esa disposición de hacer un buen juego. México viene de un buen partido contra Costa Rica e incluso el partido que perdió ante Uruguay estuvo muy parejo”, advirtió.

Finalmente, sobre la integración de Alexis Sánchez al equipo tras ausentarse frente a Perú por un problema de visa, Rueda enfatizó que “es un referente de élite y siempre disfruta de su momento en la Selección, compartiendo con sus compañeros y conociendo más a los jóvenes. Ayer (domingo) hizo un buen trabajo y esperamos que haga un buen juego. Ustedes saben que viene con dificultades en su club, donde no ha tenido la continuidad que todos esperábamos por uno u otro factor”.

CON CAMBIOS

Luego de la dolorosa caída frente a Perú en Miami, el entrenador colombiano planea varias modificaciones en relación a la oncena que se inclinó ante los del Rímac.

En el pórtico se mantendrá Fernando de Paul, en desmedro de Lawrence Vigoroux y Brayan Cortés. Ya en la línea de defensores aparecerá Alfonso Parot como lateral izquierdo, con lo que Eugenio Mena perderá su lugar y deberá quedarse entre los suplentes.

En mediocampo asoma Felipe Gutiérrez en lugar de Matías Fernández. Además, Erick Pulgar podría ocupar el puesto de Gary Medel, quien no está confirmado para hoy por molestias musculares.

Por su parte, en el ataque se vivirá la esperada vuelta de Alexis, quien ingresará en lugar de Angelo Sagal.

De esta forma, Chile alinearía con Fernando de Paul; Mauricio Isla, Enzo Roco, Guillermo Maripán, Alfonso Parot; Gary Medel (Erick Pulgar), Felipe Gutiérrez; Junior Fernandes, Arturo Vidal, Alexis Sánchez; y Nicolás Castillo.

ESTAY ADVIERTE

Mientras tanto, Fabián Estay, histórico volante mundialista en Francia 1998 y actualmente radicado en México donde oficia de comentarista, lanzó ayer una advertencia.

“Chile tiene que mejorar muchísimo si quiere ganarle a México. Acá hay mucha sed de venganza (por el 7-0) y creo que México vencerá. Espero equivocarme, lo digo de corazón, pero tengo que analizarlo fríamente”, sostuvo el ex mediocampista nacional.

“Contra Perú nuestra selección fue inoperante, sin ideas ni intensidad, incluso la vi lenta, sin presión alta y sin variantes”, criticó Estay, resaltando que ese revés “fue un retroceso muy grande”.

A su turno, el técnico interino de México, Ricardo Ferretti, comentó: “El partido anterior (7-0) no fue nada agradable, fue un resultado que queda marcado, pero es un nuevo proceso. Chile no trae todo su arsenal, pero lo enfrentaremos con respeto, aunque no con miedo de lo que ocurrió en el pasado. Infelizmente no estuvieron en el Mundial, pero es un equipo muy bueno y será un partido difícil”.