Rueda: “No llegamos donde queríamos, pero hay que cerrar bien la Copa América”

Las selecciones de Chile y Argentina animarán esta tarde el partido por el tercer lugar de la Copa América 2019, un premio de consuelo en el que estará en disputa el honor entre dos clásicos rivales luego de la historia reciente que tejieron en las dos últimas finales continentales que jugaron en 2015 y 2016 y que se definieron ambas mediante lanzamientos penales a favor de la “Roja”.

El encuentro se desarrollará a partir de las 16 horas (de Magallanes) en el estadio Arena Corinthians y será arbitrado por el paraguayo Mario Díaz de Vivar.

Chile viene de una dolorosa goleada sufrida ante Perú (0-3), mientras que la “Albiceleste” cayó con polémica en semifinales frente a Brasil (0-2). Los argentinos reclamaron dos penales que no fueron advertidos por el juez del compromiso ni fueron revisados por el Var.

VIDAL NO VA

Arturo Vidal terminó con un esguince de tobillo el partido de “semis” y todo apunta a que no jugaría ante Argentina. “Está con el departamento médico, es incierta su participación para mañana (hoy). Todos conocemos su carácter, los médicos saben que él es muy fuerte, pero su lesión es de cuidado. Está con mucha inflamación y dolor”, comentó el técnico Reinaldo Rueda en conferencia de prensa.

Dijo que “Arturo sufrió el esguince justo en la situación que costó nuestro primer gol en contra; después, por el trámite del juego y estando en caliente, seguramente soportó el dolor y logró jugar todo el encuentro”.

El “King” no trabajó ayer con el resto del plantel y sólo se limitó a interactuar con el kinesiólogo de la “Roja”.

CON DIGNIDAD

El técnico colombiano le restó “gravedad” a las palabras de Vidal tras la derrota ante Perú, cuando dijo que el partido por el tercer lugar “no tiene ninguna importancia”.

“Lo de Arturo fue producto de la inmediatez y por la frustración de no ir a la final, pero está claro que disputar el tercer puesto es importante por dignidad y orgullo. No llegamos donde queríamos, pero hay que cerrar bien el torneo. Más ante un gran rival”, enfatizó Rueda.

ALINEACION

El DT colombiano no paró una oncena eventualmente estelar en la práctica de ayer, pero lo más probable es que le brinde un espaldarazo al portero Gabriel Arias luego de las ácidas críticas que recibió especialmente en redes sociales por el grueso error que cometió en el segundo gol peruano.

Ante la inminente ausencia de Vidal, su puesto sería ocupado por Pedro Pablo Hernández, mientras que la presencia de José Pedro Fuenzalida dependería del dibujo táctico que utilice el entrenador, ya sea manteniendo el 4-3-3 base o mutando a un 5-2-1-2, como ante Uruguay en la fase grupal, sumando a Gonzalo Jara en el fondo.

Con el primer esquema alinearían Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Charles Aránguiz, Erick Pulgar; Pedro Pablo Hernández; José Pedro Fuenzalida, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.

La otra opción es con Arias; Isla, Medel, Jara, Maripán, Beausejour; Aránguiz, Pulgar; Hernández; Vargas y Sánchez.

CASO ARIAS

En otro tema, Ruedas rechazó de manera tajante las amenazas que han recibido Arias y su familia a través de las redes sociales, al punto que el arquero tuvo que cerrar su cuenta de Instagram. “Cualquiera puede escribir en forma cobarde o irresponsable. Todos los que estamos en esta profesión estamos expuestos a ese tipo de situaciones y pasará por el carácter de cada persona cómo lo asimila y cómo está rodeado para sobrellevar una situación”, subrayó.

Consultado por las declaraciones que dio Claudio Bravo la noche del pasado jueves, endosándole toda la responsabilidad de su ausencia en la “Roja”, el técnico colombiano se excusó: “Mil disculpas, pero Bravo no está en esta nómina y no tiene nada que ver con el juego de mañana (hoy)…”.

OTROS TEMAS

Polémica por el Var: “Es algo en que no debemos desgastarnos. Fue aprobado hace años, le resta espontaneidad al juego, muchas veces somos víctimas o somos favorecidos. Creo que ya estamos en esto, toca asumirlo y es irreversible. Todo lo que digamos va a generar conflicto”.

Generaciones “vacías”: “La última participación de una Sub-20 de Chile en Mundiales fue en Turquía 2013 y llevamos seis años donde nuestras generaciones no se han proyectado internacionalmente. Por eso somos la única Selección de Sudamérica que no tiene ningún sub-23 en la nómina de Copa América”.

Recambio a medias: “Hay que hacer un trabajo arduo. Hay jugadores, pero no el porcentaje que se debiera. Quizás el relevo generacional no se da porque sale una generación dorada que no es fácil renovar. El trabajo para el futuro del fútbol chileno es bien sensible e intenso, hay que hacer una combinación e ir progresivamente. Quizás para Qatar muchos nombres van a quedar en el camino”.